Det fulde svar fra Morten Hansson:

I den seneste kontrolrapport for Vaca i Mejlgade får I en sur smiley og en bøde på 10.000 kroner. Hvordan forholder I jer til de konstaterede forhold?

Det er ikke alle (ikke særlig mange) af Fødevarekontrollens kontrollanter som forstår eller læser engelsk, det er et generelt problem vi har med kontrollanterne der besøger vores forretninger. Vi har mange internationale medarbejdere i vores afdelinger, så derfor er alle vores procedure m.m. på engelsk og det er åbenbart ikke alle kontrollanter der lige »mestre« det »fremmed« sprog. Vi vil sætte gang i en forsøgsordning med en tolk som kan komme og oversætte det engelske sprog til kontrollanten, så misforståelser så vidt mulig kan undgås i fremtiden.

Mhs. til forholdet som det drejer sig om i Mejlgade.

Der er styr på vores varmholdte produkter, vi udskifter vores varmholdte produkter hver tredje time, hvis emnet ikke er brugt op inden (som det som regel er ret hurtigt) Kontrollanten målte 1-3 cm nede i kødet i stedet for at stikke stiktermometeret helt ned i emnet/ kødet til hvor varmekilden er, (alle vores varmholdte produkter står i »kogekar«, som står ved en konstant temperatur på 80 grader hele tiden. Det prøvede den ansatte, at forklare til kontrolløren som mødte uanmeldt op. Men det er vigtigt at understrege, at vores produkter slet ikke behøver, at være så varme pga. vores produkter bliver skiftet ud hver tredje time. Vi fik også en indskærpelse for, at have en majssalsa stående i vores kølegrav, den ansatte forklarede, at produktet var frisklavet ca. 30 minutter inden kontrollanter mødte. Nu laver vi generelt alt vores mad frisk i løbet af dagen og op til flere gange om dagen. Så vi køler ikke en frisklavet majssalsa ned inden den bliver brugt, når den bruges med det samme. De regler som fødevarestyrelsen har bliver fulgt, men kontrollanterne har langt mere travlt med nytteløse skemaer i et tungt bureaukrati end, at se efter om råvare er friske og der er rent og pænt i køleskabe m.m. og så se overordnet på hvordan virkeligheden hænger sammen i et køkken hvor vi fokusere på, at lave frisk mad til vores gæster.

Der er nu blevet investeret i digitale display timere til hvert enkelt produkt i vores køle/varmedisk, så det er langt lettere for medarbejderen, at forklare den pågældende kontrollant hvornår det er produceret, på den måde undgår vi misforståelser og så behøver de faktisk slet ikke, at have kommunikation på dette område, så det er vel vejen frem.

Vaca i Aalborg har ligeledes fået en sur smiley i december. Det samme fik Karma Sushi i Aarhus i november. Dengang mente du, der var tale om, at Fødevarestyrelsen kører en hetz mod jer. Mener du det samme i denne situation?

Det mener vi sådan set stadigvæk, eller for, at sige det som det er. Det er ikke noget vi mener, det er noget de gør.

I Aalborg fik vi feks. en bøde på 10.000 pga. en dør stod åben i ejendommen hvor vores lejemål befinder sig, døren har ikke direkte indgang til os, og er ikke »vores« dør, så det fortæller lidt om den Hetz der fortsat køre mod os. Kort fortalt, så føler vi os uretfærdigt behandlet.

Der er tale om flere sure smileyer i dine forskellige restauranter. Hvorfor bliver det ved med at ske?

Skriver i også om alle de gode Smileys vi får i vores afdelinger?

Det er vigtigt, at understrege, at en sur smiley i vores tilfælde intet har med hverken vores mad eller kvalitet, at gøre. Vi har aldrig fået en sur smiley for hverken friskheden af vores produkter/mad eller kvaliteten heraf. Der er tale om bureaukrati når det er værst og det har intet med virkeligheden, at gøre i et professionelt køkken. Når så det er »sagt« så er vi da trætte af postyret med fødevarekontrollen og kede af, at skulle skrive så mange nytteløse klager indtil fødevarekontrollens klageafdeling, da det som udgangspunkt intet hjælper da det er dem selv der skal vurdere klagen.

Vi har nu nyt fokus på en »gylden middelvej« hvor vi kan gøre fødevarestyrelsen tilfredse samtidig med, at vi så kan drive vores forretninger på en bureaukratisk tung måde.

Forventer du, det kommer til at have betydning for restauranten, at I har fået en sur smiley?

Vi takker meget for omtalen som B.T her beretter om, og vi vil fortsat koncentrerer os om virkeligheden i vores forretninger og gøre vores bedste for, at give vores gæster en god spiseoplevelse med frisklavet »Mexican finger food«.

Det vel aldrig en dårlig ting, at få omtale i en af Danmarks største sladderblade.

Så vi er utrolig taknemmelige for det gode samarbejde som vi fortsat har med B.T.