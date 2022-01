Energipriserne stiger og stiger, og efterlader danskerne med enorme regninger.

Men et sted i landet går det den modsatte vej for varmeregningerne, skriver TV 2 Østjylland.

De stigende energipriser har ellers nået en størrelse, der har fået klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) til at indkalde Folketingets partier til drøftelser om emnet.

»Regeringen ser med stor alvor på de stigende energipriser, som vi med voksende bekymring har fulgt helt tæt,« lyder det blandt andet fra Dan Jørgensen i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Men mens mange danskerne skal finde den store pengepung frem, når varmeregningen skal betales, er der nogle steder i lander, der ser ud til at gå fri.

Hos Lystrup Fjernvarme er prisen nemlig forudset til at falde 17 procent. Nærmere bestemt et fald i den variable takst fra 662,50 kroner per megawatt til 550 kroner per megawatt.

Det betyder, at flere aarhusianere kan se frem til lavere varmeregninger i 2022.

»Dels har vi et overskud fra 2021, da det var et koldere år, og vi dermed fik solgt mere varme. Derudover er prisen fra der, hvor vi får fjernvarmen fra blevet billigere,« fortæller Poul Skou, direktør i Lystrup Fjernvarme, til TV 2 Østjylland.

Også AffaldVarme Aarhus oplyste tidligere på måneden, at deres fjernvarmekunder kunne se frem til en lavere varmeregning.

En opgørelse fra Danmarks Statistik viste tidligere på ugen, at de generelle forbrugerpriser steg 3,1 procent i december 2021 sammenlignet med samme måned året forinden.

De øgede omkostninger betyder, at det bliver dyrere at være dansker, vurderer privatøkonom i Arbejdernes Landsbank, Brian Friis Helmer.

»En helt almindelig børnefamilie skal have 14.100 kroner mere op af lommen for at købe de samme varer og tjenester som for et år siden,« siger han blandt andet til Ritzau.