Mange danskere går ind til 2022 med en frygt for markant højere varmeregninger.

Men de fleste aarhusianere kan være helt rolige.

Om lidt vil 300.000 fjernvarmekunder hos AffaldVarme Aarhus nemlig modtage årets første varmeregning.

Og mens priserne på el, gas og olie stiger markant, så kan de knap 300.000 aarhusianere glæde sig over, at deres fjernvarme bliver billigere i Aarhus.

Det oplyser AffaldVarme Aarhus på deres LinkedIn-profil.

Får du en billigere varmeregning?

De fortæller, at den billigere pris skyldes, at AffaldVarme ikke er nødt til at hæve varmeprisen, fordi fjernvarmen i Aarhus kommer fra forskellige energikilder som halm, træflis, havvand, overskudsvarme, affald og træpiller.

»I en tid med store udsving i priserne på blandt andet naturgas og el er vi glade for, at vi i Aarhus har spredt risikoen ud på mange energikilder,« siger administrerende direktør i AffaldVarme Aarhus, Bjarne Munk Jensen, og fortsætter:

»Det giver os en stor fleksibilitet. Fjernvarmen er stabil og driftssikker, og kunderne skal også kunne regne med prisen.«

AffaldVarme Aarhus sender årets første varmeregning ud 12. januar.

Du kan se de nye lavere priser, som trådte i kraft 1. januar 2022 her.