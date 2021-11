Indtørrede og gamle madrester har ført til en politianmeldelse af Karma Sushi efter et besøg fra Fødevarerstyrelsen.

2. november var Fødevarerstyrelsen forbi Karma Sushi i Aalborg til en ekstra kontrol, og dette førte til en sur smiley for sushirestauranten – igen.

Af kontrolrapporten fremgår det, at der var 'snavs og produktrester af ældre dato' under opvaskemaskinen, 'ansamlinger af indtørrede madrester' ved overgang fra gulv til væg i opvaskeområdet, ligesom der blev fundet 'produktrester fra tidligere dages produktion' under en arbejdsstation i restauranten.

»Det vil aldrig, i noget køkken, være muligt, at holde et gulv 100 procent rent under service, når der er travlt. Kontrolløren mener, det er gamle produktrester. Det ved vi, det ikke er og derfor anerkender vi ikke bødeforlægget, hvorfor vi er blevet politianmeldt,« forklarer Morten Hansson, der er ejer af sushikæden, i et skriftligt svar til B.T.

»Der bliver gjort rent og vasket ned hver aften efter service og udført komplet hovedrengøring hver søndag. Vi har den højeste standard inden for fødevareindustrien, så det er en 'storm i et glas vand', fordi man finder lidt snavs på gulvet og mener, det er til skade for gæsten,« uddyber han.

Det er imidlertid ikke første gang, at Karma Sushi i Aalborg får en sur smiley. Faktisk er det tredje gang i år.

»Fordi vi har fået det påpeget før, kan den samme kontrollør gang efter gang give os en bøde, hvis han ser det mindste snavs på gulvet. Vi står i en umulig situation, når de kommer midt i vores travleste timer,« forklarer Morten Hansson, der dog skriver, at de vil være ekstra opmærksomme på, om der skulle falde mad på gulvet i fremtiden.

Han mener dog ikke, at smileyerne med de nedadvendte mundviger kommer til at få betydning for restaurantens økonomi.

»Vi takker for omtalen og koncentrerer os om at gøre vores gæster glade,« slutter han.

Da Karma Sushi i Aalborg nu har fået anmærkninger ved tre af de seneste fire kontrolbesøg, giver det Fødevarestyrelsen mulighed for at tage skærpede sanktioner i brug, fremgår det af rapporten.

Karma Sushi har i alt seks restauranter i Danmark. På restauranten i Aarhus har der været lignende udfordringer med sure smileys.

Morten Hansson ejer ligeledes den mexicanske restaurantkæde Vaca. Her er afdelingen i Aalborg for nylig også blevet politianmeldt.