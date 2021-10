Et besøg fra Fødevarestyrelsen resulterede i en sur smiley og en politianmeldelse til Vaca i Reberbansgade i Aalborg.

Kontrolbesøget fra styrelsen blev foretaget 19. oktober og her var der nok at notere.

Af kontrolrapporten fremgår det blandt andet, at der blev fundet indtørrede fødevarerester af 'ældre dato' langs fodlister, rundt om reoler, under opvaskemaskinen og ovnen.

Desuden anmærkes det, at gulvet under frituren er fedtet, mens der blev fundet spindelvæv på en hylde og at der under arbejdsområdet ligger madrester fra tidligere dages produktion.

Hygiejneproblemerne var af en sådan karakter, at Fødevarestyrelsen har anmeldt restauranten til politiet.

Foruden hygiejneudfordringerne fik Vaca også anmærkninger for at have en vask, der ikke virker samt manglende dokumentation for nedkøling af fødevarer.

B.T. har forsøgt at få et interview med ejeren af Vaca restauranterne, Morten Hansson, men han har ikke ønsket at stille op. Han har i stedet sendt et skriftligt svar, hvor det blandt andet fremgår, at afdelingschefen er blevet fyret.

»Der er samtidig blevet ansat en ny chef, som har det rette fokus på rengøring og følge kædens manualer og retningslinjer,« skriver han.

Det er imidlertid ikke første gang, at Vaca i Reberbansgade har fået en sur smiley. 6. juli fik restauranten en sur smiley og en bøde for ikke at synliggøre Fødevarestyrelsens seneste kontrolrapport i indgangspartiet. En kontrolrapport der ligeledes havde en sur smiley. I stedet hang der dengang en rapport fra et tidligere besøg, hvor restauranten havde fået en glad smiley.

Morten Hansson er også ejer af sushikæden Karma Sushi. Også her har restauranterne haft udfordringer med Fødevarestyrelsens besøg. Det kan du læse mere om her.