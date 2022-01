En virksomhed, der bringer mad ud, måtte torsdag klokken 16.30 kontakte politiet.

De havde mistanke om, at en af deres ansatte havde taget arbejdsbilen til en adresse i Aarhus.

Det lyder ikke så underligt – men det var uden tilladelse, og den ansatte var vel at mærke ikke på arbejde.

Virksomheden kunne på gps se, at bilen befandt sig på Edwin Rahrs Vej i Brabrand, og en patrulje standsede kort efter firmabilen.

I bilen sad to mænd – og ganske rigtigt var den ene af dem en 20-årig mand, som arbejder i den pågældende virksomhed.

Han var dog ikke i gang med at bringe mad ud. Tværtimod sad han på passagersædet, hvor han var i gang med at inhalere lattergas.

Både den 20-årige og den 21-årige, der havde siddet bag rattet, blev anholdt og sigtet for at have stjålet bilen.

Den 21-årige blev desuden sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer, da han havde en joint på sig.