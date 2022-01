Fredag aften tog 23-årige Mohammad Akbari en hurtig beslutning, da hans brødre fortalte ham, at fire maskerede personer var ved at begå indbrud i huset overfor deres eget.

Brødrene var på vej hjem fra Netto i Aarhus V, og det var her, at de i mørket opdagede de hætteklædte personer.

»Vi ved, at de ikke har noget med naboerne at gøre, fordi det er en familie på tre, der bor derovre,« fortæller Mohammad Akbari til B.T. og tilføjer:

»Personerne har masker på, og vi kan se meget lidt af ansigtet. Vi mistænker dem med det samme for at være i gang med at begå indbrud.«

Med telefonen i den ene hånd skyndte de tre brødre sig ud til huset.

»Det er en beslutning, vi tager, fordi adrenalinen pumper i kroppen. Vi tænker alle, at det skal være løgn. Det skal ikke ske på vores vej,« fortæller Mohammad.

De tre brødre omringede huset og forsøgte at få indbrudstyvene stoppet ved at råbe efter dem.

Er der ikke på noget tidspunkt, at I tænker, at I er i gang med at bevæge jer ud i en farlig situation?

»Det er først noget, vi har tænkt over bagefter, hvor vores mor har været lidt sur på os, men i sekundet skænker vi det ikke en tanke,« fortæller han.

Men råberiet hjælper imidlertid ikke. Som tiden går, får de tre brødre selskab af politiet, der straks overtager tjansen og får adgang til huset.

Her finder betjentene lynhurtigt ud af, at indbrudstyvene allerede har taget benene på nakken.

»Betjentene fortæller os, at indbrudstyvene har en stige med, som de har sat op mod taget for at komme ind i huset den vej,« siger han.

Mohammad Akbari fortæller, at politiet efterfølgende fik fat på naboerne og oplyste dem om situationen.

»Politiet fortæller os, at de er glade for, at vi reagerer og takker os for vores indsats, og vores naboer kommer hjem dagen efter og roser os,« fortæller han.

Men det er ikke det eneste, naboen fortæller. Det er nemlig lykkes tyvene at slippe afsted med to dyrebare cykler, selvom de tre brødre var hurtigt på pletten.

Og det får Mohammad Akbari til at komme med en opfordring.

»Havde vi bare vidst, at vores naboer var taget afsted, så kunne vi have holdt ekstra øje med deres ejendom, og så kunne det måske være undgået,« siger han og tilføjer.

»Det er vigtigt, vi hjælper hinanden, hvor vi kan, og naboer skal hjælpe hinanden, så vi måske kan undgå sådan situationer.«

Østjyllands Politi bekræfter, at de var til stede på adressen fredag

Det er endnu ikke lykkes at finde gerningsmændene.