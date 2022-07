Lyt til artiklen

Aarhus-rigmand Henrik Lind, stifter og ejer af investeringsselskabet Lind Invest, vil nu bruge sine millioner på et godt formål.

Han har netop oprettet en ny fond, hvor formålet er at støtte socialområdet med penge til projekter og organisationer.

Fonden har hovedsæde i Aarhus, hvorfra ambitionen er at uddele et væsentligt millionbeløb årligt.

»Vi tror på, at alle mennesker har et potentiale uanset forskelle og udgangspunkt, og at der kan skabes bedre varige forandringer og levevilkår for socialt sårbare og udsatte.«

»I fonden er vi nysgerrige på at undersøge, afprøve og påvise, hvad der virker i sociale indsatser, og hvordan pengene på socialområdet kan bruges bedst muligt. Så vi kan understøtte og udbrede det, der virker,« udtaler Henrik Lind.

I 10 år har Henriks Linds investeringsselskab, Lind Invest, støttet og samarbejdet med sociale organisationer og projekter, hvor der er doneret godt 18 millioner kroner.

Målet er at støtte projekter både i Danmark og internationalt, hvor fokusområderne er uddannelse, beskæftigelse, mental trivsel, hjemløshed og bedre levevilkår.

Det bliver dokumentation, data og effektmåling, der er omdrejningspunktet i fonden. Den tilgang vil de bruge til at udvælge, udvikle og påvise indsatser, der virker.

Herefter skal det bruges til at måle både de samfundsmæssige samt sociale forbedringer, som sociale organisationer og medudviklede projekter skaber.

»Vi vil finde og udvælge organisationer og projekter, der ligger inden for vores tilgang og strategi, gennem god dialog og effektmåling af deres indsats, så vi sammen kan opnå formålet med at skabe varige forandringer.«

Der er ikke fastsat et mål for de årlige uddelinger, men man har en klar ambition om et væsentligt millionbeløb årligt over tid i tråd med uddelinger til flere organisationer, projekter, og langvarige samarbejder, lyder det fra Henrik Lind.