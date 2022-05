Den ikoniske restaurant Raadhuus Kafeen i Aarhus, der er et af byens ældste spisesteder, fik for nylig ubudne gæster på besøg.

Det var Fødevarestyrelsens kontrollanter, der slog et smut forbi den snart 100 år gamle restaurant – og det blev dyrt.

25.000 kroner blev det til i alt i bøder, fremgår det af kontrolrapporten fra 28. marts 2022.

Restauranten serverer klassiske, danske retter – mange af dem med sauce til. Og det var netop problemer med temperaturen på saucen, der kostede Raadhuus Kafeen både mange tusinde kroner og en sur smiley.

Ifølge rapporten havde restauranten tre 10 liters spande med nedkølet sauce, lavet aftenen før, ståendede i et køleskab.

Men temperaturen på saucerne var for høj, kunne kontrollanterne konstatere.

»Under tilsynet blev der målt en kernetemperatur på henholdsvis 15 grader i to af spandene, og i den tredje er der en kernetemperatur på 11,3 grader, målt med Fødevarestyrelsens kalibrerede indstikstermometer,« står der blandt andet i rapporten.

Det kostede restauranten en bøde på 15.000 kroner, fordi temperaturen højst må være 10 grader. Derudover fik de en bøde på 10.000 kroner oveni på grund af problemer med nedkølingsproceduren.

Restauranten forklarede under tilsynet, at de efter varmebehandling af saucer hælder det i 10 liters spande, der stilles til afdampning i cirka 40 minutter, hvorefter de filmer spandene og sætter dem i køleskabet.

Ifølge virksomhedens risikoanalyse skal nedkølingen ske hurtigst muligt, men efter tre timer højst, hvor temperaturen i det tidsrum skal falde fra 65 til 10 grader.

Men temperaturerne på de saucer, kontrollanterne målte, var altså over 10 grader.

»Hvilket tydeliggør, at nedkøling egentlig ikke er afsluttet endnu,« står der i rapporten.

B.T. Aarhus har forsøgt at få fat på Raadhuus Kafeen, der endnu ikke er vendt tilbage.

Til Århus Stiftstidende fortæller restauranten, at de gør alt, hvad de kan, for at sikre, at maden og forholdene hos dem er i orden.

»Vi har allerede ændret vores procedure, så det ikke sker igen. Vi begik den fejl, at vi fik lavet vores saucer for sent om aftenen, så de ikke nåede at køle ordentlig af,« forklarer restauranten til avisen.