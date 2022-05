Det har været lidt af en ørkenvandring!

Ja, vi må nok erkende, at byens hold over længere tid har hængt lidt i bremsen.

Der har været langt mellem snapsene – både de sportslige – og måske i særlig grad på det kommunikations- og imagemæssige, og det har slidt på holdets fans.

»Fodbold er kærlighed og glæde. Det er jo ikke liv og død. Og i de små sprækker, hvor det er, så bliver jeg hjemme,« fortalte musiker og inkarneret OB-fan Christian Juncker i et interview med B.T. i begyndelsen af april måned, hvor han samtidig indrømmede:

»Jeg ser ikke OB i Parken for tiden. Det beskytter jeg mig mod.«

Men nu er det altså endelig slut.

Slut med knap at turde tage på stadion eller tænde for fjernsynet af frygt for, hvad der er i vente for 'de striwede'.

Langt om længe er det blevet tid til at juble, synge og hoppe.

En plads i pokalfinalen mod FC Midtjylland var tilsyneladende, hvad der skulle til for, at samtalen igen kan komme til at handle om fodbold – og om det OB præsterer på grønsværen.

Alt for længe har en række mindre heldige beslutninger ellers været det, der fyldte i forhold til OB.

Den værste var formentlig den såkaldte 'legende-trøje', som OBs ledelse ikke havde fået inddraget Lars Høghs familie i tilblivelsen og salget af.

Det var rent ud sagt elendigt håndteret og udløste en fortjent shitstorm på sociale medier, hvor det føg med ord som 'usmageligt, skammeligt og respektløst'.

En historie, som pustede nyt liv i målmandsikonet Lars Høghs egen skuffelse over klubledelsen.

En skuffelse, som OB-legenden over dem alle fremførte i sin selvbiografi, hvor han skrev »jeg måtte bare konstatere, at jeg ikke hørte et ord fra klubben«, om hans mangeårige arbejdsgivers manglende reaktion på hans alvorlige sygdomsforløb.

Ja – og så var der pølsemixen, som startede som en sjov aprilsnar, men som var lige ved at udvikle sig til lidt af et mareridt, da det pludselige alligevel ikke så ud til, at den kunne få lov til at blive.

Med udsigten til en pokalfinale på Brøndby Stadion har OB-spillerne givet klubledelsen en tiltrængt håndsrækning.

Nu kan det igen handle om det, der sker på banen. Om det, der samler og inspirerer – om de fodboldmæssige resultater og festen på lægterne.

Den chance må klubbens chefer være taknemmelig for og forvalte med stor omhu. For ingen ved, hvornår sådan en chance kommer igen.

Sikkert er det i hvert fald, at OB ikke har tabt, siden fansene fik deres pølsemix i pausen.

Det bør give stof til eftertanke.