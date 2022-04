Superligaklubben OB's fans kan langt om længe ånde lettede op.

For grillretten pølsemix er nu officielt tilbage på stadion – i hvert fald i resten af sæsonen.

Det står klart, efter OB og grillbaren Banjos har landet en aftale, der betyder, at pølsemix-glade fans de næste fem hjemmekampe kan købe det friturestegte ret i et telt, som Banjos står for.

»Folk var jo usikre på, om pølsemixen til søndagens kamp var en engangsforestilling, så jeg tror, at rigtig mange bliver glade for at høre, at den vender tilbage,« siger Søren 'Banjo' Rasmussen, der er indehaver af Banjos, til B.T.

I søndags var det da også en kæmpe succes, da retten var tilbage på stadion - her blev der langet 450 pølsemix over disken på et kvarter.

Siden tirsdag har OB og Banjos været i dialog om, hvorvidt samarbejdet skulle fortsætte. Men nu er det altså lykkedes at lande en aftale, efter der skete nogle misforståelser mellem begge parter.

»Nu har jeg investeret nogle penge i det her projekt, som jeg ikke kommer til at kunne tjene ind igen på de sidste fem kampe, men så håber jeg bare, at det lykkes at lave en ny aftale efter den her sæson,« siger Søren 'Banjo' Rasmussen og tilføjer:

»Men uanset hvad så føler jeg helt oprigtigt, at halvdelen af min løn består i at gøre folk glade, og det må man sige, at folk har været for at få pølsemixen tilbage.«

B.T. har ad flere omgange de seneste tre dage forsøgt at få et interview med OB om hele sagen om pølsemix. Det har indtil videre ikke været muligt. OB har dog torsdag formiddag bekræftet den nye aftale med Banjos på Twitter.