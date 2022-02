Får OB's Lars Høgh-hyldest en bitter eftersmag?

Når OB-spillerne søndag den 27. februar render på banen til årets første Superliga-hjemmekamp, bliver det iklædt en såkaldt legendetrøje, der sender et fingerkys til klubbens absolut største legende, Lars Høgh, der gik bort den 8. december.

Trøjen kan også købes af klubbens fans, og OB har bebudet, at 100 kroner af overskuddet for hver trøje bliver sendt videre til kræftforskning.

Umiddelbart en sympatisk tanke. Men projektet bliver nu alligevel mødt med noget skepsis.

Blandt andet fra OB-fan, fodbolddebattør og indehaver OB-fansitet 817.dk ('817', fordi Lars Høgh nåede 817 kampe for OB), Asser Nielsen.

Han hæfter sig ved, at legendetrøjen koster hele 599 kroner – og undrer sig dermed over, at der kun sendes 100 kroner videre til kræftforskningen.

»Det, jeg reagerede på, var, at OB i P4 selv var ude og sige, at der også var noget forretning i det for dem.«

»Jeg synes, at det er et godt initiativ – men der er flere faktorer, der gør, at jeg bliver skeptisk. Blandt andet fordi OB og Lars Høgh havde en uforløst relation til sidst. Han ville eksempelvis hellere medvirke i ting for Brøndby end for OB. Og skal man lave forretning på klubbens absolut største legende, som havde en uforløst relation til klubben til sidst i hans liv?«

»Og så undrer jeg mig over, at OB donerer en DEL af overskuddet til en organisation, der donerer hele deres overskud.«

Er det problematisk, hvis OB tjener penge på Lars Høgh-legendetrøjen, som også har til formål at samle penge ind til kræftforskning?

»Der er en avance, der er større end de 100 kroner, som OB sender videre. Og det synes jeg ikke helt er i Lars Høghs ånd. Han turnerede med, at 'jo mere du giver, jo rigere bliver du.' Det harmonerer ikke helt med det her.«

OB-tilhængeren opfordrer OB-ledelsen til at tænke sig om en ekstra gang.

»Det er et godt initiativ, og jeg ved, at der sidder mange gode folk i OB – så jeg har stadig et håb om, at de kan nå at ændre den her beslutning.«

B.T. har bedt OB's kommunikationschef, Rasmus Nejstgaard, om at forholde sig til kritikken.

Hvorfor skal OB tjene penge på denne legendetrøje?

»Det er jo heller ikke for at tjene penge, at vi gør det her. Det er ikke fordi, at vi har ændret prisen på, hvad en OB-fodboldtrøje koster – forskellen er kun, at en god del går til et godt formål.«

Men I tjener vel også på trøje – hvorfor ikke donere hele overskuddet til kræftforskningen?

»Jeg ved ikke, hvor meget vi tjener på en trøje. Hvor mange af pengene, der går til produktion, materialer og transport. Det ved jeg ikke.

Hvordan har I det med, at I nu møder denne kritik?



»Det synes jeg da er rigtig ærgerligt. Vi gør det kun for at skabe opmærksomhed omkring forskning til bekæmpelse af kræft i bugspytkirtlen. Vi kunne sagtens have lanceret en legendetrøje, hvor ingen af pengene gik til et velgørende formål – som det altid har været med legendetrøjer. Men nu samler vi penge ind til et godt formål, og det synes jeg egentlig burde være en god historie.«



Efter Lars Høghs død er der nok mange OB-fans, der gerne vil betale 600 kroner for denne trøje. Nogle vil hårdt sagt påstå, at I kommer til at profitere på, at Lars Høgh er død. Hvad tænker I om det?

»Det er en hård tanke, synes jeg. Lars Høgh har betydet alverden for hele fodbold-Danmark – og også for rigtig mange mennesker, der ikke går op i fodbold. Og vi har villet gøre rigtig meget for at mindes ham og hylde ham. Og det er det, der har været vores tanke,« lyder det Rasmus Nejstgaard.