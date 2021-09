Da vi skifter emne, kan man tydeligt mærke, at Cecilie Uttrup Ludwigs fjantede grin og store smil bliver erstattet af en alvor i stemmen.

Og en spirende irritation.

»Jeg møder stadig folk, der er meget gammeldags,« fastslår Cecilie Uttrup Ludwig.

Den 'crazy banan', som hun indimellem kalder sig selv, har været en af de stærkeste stemmer i cykelsportens ligestillingsdebat, og der er stadig ting, der kan hidse hende op.

Jeg tror, at nogen misforstår, hvad jeg siger Cecilie Uttrup Ludwig

»Altså nogle gange tænker man over, hvorfor vi ikke får lov at køre over de samme bakker som mændene. Er det, fordi arrangører tror, at vi ikke kan køre over de samme bakker?« spørger Cecilie Uttrup Ludwig.

»Så bliver jeg sur, for selvfølgelig kan vi det.«

Og det er her, vi kommer tilbage til det, den danske humørbombe kalder for »meget gammeldags«.

For selvom ligestillingskampen er noget, der står hende nær – som da hun eksempelvis i B.T. slog hånden i bordet grundet en enorm forskel i præmiepenge for mænd og kvinder – er det ikke altid, at hun føler, at folk får nuancerne med.

Cecilie Uttrup Ludwig (i rødt) deltog også i sommerens OL-løb i Tokyo. Foto: MICHAEL STEELE Vis mere Cecilie Uttrup Ludwig (i rødt) deltog også i sommerens OL-løb i Tokyo. Foto: MICHAEL STEELE

»Jeg tror, at nogle misforstår, hvad jeg siger,« fortæller Cecilie Uttrup Ludwig.

»Jeg siger ikke, at vi skal køre samme distance. Jeg tror sagtens, at vi kunne det, som kvinder. Men jeg tror bare ikke, at cykelløbet ville blive mere spændende af at køre 270 kilometer. Men vi kan godt køre på de samme bakker.«

I weekenden skal mænd og kvinder køre på samme rute til VM i Belgien mellem Antwerpen og Leuven.

Herrerne skal dog køre flere omgange på ruten og ender med et løb på 268 kilometer, mens kvinderne skal køre 157 af slagsen.

Det er andet år i streg, at kvinder og mænd skal køre løb på samme rute, og netop det føler Cecilie Uttrup Ludwig er et skridt i den rigtige retning.

»Altså her i Flandern har vi fået den samme rute...,« siger hun og grubler.

»Jeg synes, arrangørerne er begyndt at blive bedre. Det bliver bedre, langsomt. Tålmodighed!« udbryder hun.

Hun peger på eksempelvis minimumslønninger og tv-tid som nogle af de ting, der stadig kan forbedres.

Cecilie Uttrup Ludwig og Emma Norsgaard er Danmarks bedste bud på en medalje ved årets VM i belgiske Flandern. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Cecilie Uttrup Ludwig og Emma Norsgaard er Danmarks bedste bud på en medalje ved årets VM i belgiske Flandern. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Altså de her ting, hvor man tænker, at det bliver nødt til at være mere lige for at blive anset som ligeværdige med mændene.«

Selvom tålmodighed ikke umiddelbart virker til at være energibundtet Cecilie Uttrup Ludwigs stærke side, virker hun glad for de fremskridt.

Men de kommer altså bare ikke fra den ene dag til den anden.

»Jeg tror virkelig, at kvindecykling er i rivende udvikling. Der sker virkelig noget, og flere og flere er opmærksomme på det,« siger hun.

»Bare det, at du spørger, og at vi snakker om det, viser, at det ligger i folks underbevidsthed. Jeg behøver ikke engang selv tage det op.«

»Kvindecykling bliver langsomt bedre, i takt med at tingene bliver udviklet og forbedret.«

I forbindelse med VM i italienske Imola i fjor udtalte Cecilie Uttrup Ludwig, at det indimellem føltes, som om »folk tror, vores (deres, red.) livmoder falder ud«.

Cecilie Uttrup Ludwig og Emma Norsgaard er Danmarks stærkeste kort i kampen om medaljer, når kvindeeliten skal dyste om metaller på de belgiske landeveje lørdag.