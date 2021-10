Danmark var formentlig det ord, der blev nævnt flest gange ud over 'Tour de France' torsdag.

Tour de France-ruten anno 2022 blev nemlig præsenteret i Palais des Congrés i Paris, og selvom man allerede godt vidste, at Tourens tre første etaper skulle køres i Danmark, så var vores lille land på alles læber til præsentationen.

Og det var i flotte og storslåede vendinger.

»Man kan mærke, at danskerne er helt oppe at køre over det her,« sagde Tour-bossen Christian Prudhomme om næste års Tour-start.

»Der var 11 ryttere til start ved Touren i sommer. Det er rekord. Og de danske ryttere vinder. Man så Kasper Asgreen til Flandenr Rundt, Magnus Cort til Vueltaen eller Paris-Nice. Nu har de så også juniorverdensmesteren i enkeltstart (Gustav Wang, red.) og U23-verdensmesteren i samme disciplin (Johan Price-Pejtersen, red.). Det er unge ryttere, der vil det her.«

Oprindeligt skulle den danske Tour de France-start have været afholdt i år, men en EM-turnering kombineret med coronakrisen satte en stopper for en fabelagtig dansk cykelfest i 2021.

Nu kommer den i stedet for til næste sommer, og Christian Prudhomme havde ærlig talt svært ved at få armene ned, da han talte med den franske presse.

»Ud over at være cykling og cykelsport, så er Tour de France bare en kæmpe passion for danskerne. I juli har de endda ferie,« sagde han.

Christian Prudhomme overrakte en gul trøje til Kronprins Frederik under ceremonien, hvor kronprinsen holdt tale. Trøjen var en fødselsdagsgave til Prins Christian, som fylder 16 år denne fredag. Foto: GONZALO FUENTES Vis mere Christian Prudhomme overrakte en gul trøje til Kronprins Frederik under ceremonien, hvor kronprinsen holdt tale. Trøjen var en fødselsdagsgave til Prins Christian, som fylder 16 år denne fredag. Foto: GONZALO FUENTES

»Som franskmænd får vi nu også øjnene op for Danmark. Og jeg glæder mig allerede til at se feltet køre de sidste 20 kilometer på anden etape over Storebælt,« pointerede han med henvisning til, at Tour-feltet skal køre over Storebæltsbroen på anden etape, der går fra Roskilde til Nyborg.

Den danske ros sluttede med en noget overraskende hyldest til et dansk kulturkoryfæ.

For midt i sin salgstale for Danmark begyndte Christian Prudhomme at fortælle den franske presse om en helt særlig person: Jørgen Leth.

»En mand, der hedder Jørgen Leth, har kommenteret løbet for TV 2 i Danmark. Han har været virkelig god til at videreformidle den franske kultur og dens diversitet,« forklarede Christian Prudhomme.

I øvrigt var det ikke første gang denne torsdag, Jørgen Leth blev hædret i Paris.

Ord fra 'Sportsdigte' skrevet i 1968 indgik nemlig også i præsentationsvideoen for Tour de France i Danmark.

Det vidste Leth ikke selv, inden B.T. ringede til ham og fortalte ham om det. Den historie kan du læse lige her.