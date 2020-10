Fuglsang kom i nye problemer, Vincenzo Nibali - Hajen fra Messina - så sit snit til et frækt bid og satte fart over feltet, men danskeren kom flot tilbage.

Igen, igen, igen var der drama i årets Giro d'Italia, hvor vi også fik sagt farvel til endnu en favorit.

Og så lykkedes et angreb endelig med at vriste sig fri af feltet og køre om etapesejren, hvor Alex Dowsett gik solo og skrev historie.

Her får du dommen over dagens danske præstationer fra Fuglsang og co., dagens top og flop samt 3 ting, vi lærte.

Team Astana rider Denmark's Jakob Fuglsang stands on the podium before the start of the 5th stage of the Giro d'Italia 2020 cycling race, a 140-kilometer route between Mileto and Camigliatello Silano, on October 7, 2020 in Mileto. (Photo by Luca Bettini / AFP) Foto: LUCA BETTINI Vis mere Team Astana rider Denmark's Jakob Fuglsang stands on the podium before the start of the 5th stage of the Giro d'Italia 2020 cycling race, a 140-kilometer route between Mileto and Camigliatello Silano, on October 7, 2020 in Mileto. (Photo by Luca Bettini / AFP) Foto: LUCA BETTINI



Katastrofen blev afværget. Men pulsen kom igen så højt op, at det nærmede sig et faretruende niveau.

På Sant' Angelo-stigningen fik Jakob Fuglsang pludselig defekt, og imens angreb Nibalis tropper. Det kunne være endt helt galt, men akkurat som fredag i sidevinden blev Fuglsang kørt tilbage i feltet.

Det lader til, at Fuglsangs Tour de France-uheld ikke følger med Fuglen til Italien - og tak for det! Bortset fra defekt-dramaet klarede Fuglsang sig fint igennem dagen, og han så ikke plaget ud af det lille styrt, han havde i går. Nu gælder det bjergbraget søndag!

Karakter: 6

Team Israel Start-Up Nation rider England's Alex Dowsett celebrates as he crosses the line for victory during the 8th stage of the Giro d'Italia 2020 cycling race, a 200-kilometer route between Giovinazzo and Vieste on October 10, 2020. (Photo by Luca Bettini / AFP) Foto: LUCA BETTINI Vis mere Team Israel Start-Up Nation rider England's Alex Dowsett celebrates as he crosses the line for victory during the 8th stage of the Giro d'Italia 2020 cycling race, a 200-kilometer route between Giovinazzo and Vieste on October 10, 2020. (Photo by Luca Bettini / AFP) Foto: LUCA BETTINI



Han skrev historie

Hvad er det mest sandsynlige? At Israel Start Up-Nation får sin første World Tour-sejr nogensinde, eller at en trebenet hund humper rundt på opløbsstrækningen?

Åbenbart begge ting på en skør, skør lørdag! Alex Dowsett kvaste sine udbrudskammerater og tromlede alene i mål til en sejr, de sikkert aldrig kommer til at glemme på Mads Würtz Schmidts lille mandskab.

The peloton is pictured prior the start in Giovinazzo during the 8th stage of the Giro d'Italia 2020 cycling race, a 200-kilometer route between Giovinazzo and Vieste on October 10, 2020. (Photo by Luca Bettini / AFP) Foto: LUCA BETTINI Vis mere The peloton is pictured prior the start in Giovinazzo during the 8th stage of the Giro d'Italia 2020 cycling race, a 200-kilometer route between Giovinazzo and Vieste on October 10, 2020. (Photo by Luca Bettini / AFP) Foto: LUCA BETTINI



Syg kørsel

For Søren, det er surt at hedde Simon i dag! Lørdag morgen ramte chokket: Coronaen har knockoutet kaptajn Simon Yates fra Mitchelton–Scott, der derfor ikke stillede til start.

Et kæmpe slag for den vævre brite, der inden Giroen var nævnt som en af de helt store favoritter. Virussen forklarer nok også, hvorfor Yates lignede en udbrændt vulkan, da han mistede masser af minutter på vej op ad Etna. Et slag for løbet, men endnu en sejr for de danske vinderchancer.

TOPSHOT - Team Mitchelton rider Britain's Simon Yates (R) crosses the finish line on October 5, 2020 of the 3rd stage of the Giro d'Italia 2020 cycling race, a 150-kilometer route between Enna and volcano Etna, Linguaglossa-Piano Provenzana, Sicily. (Photo by Luca BETTINI / AFP) Foto: LUCA BETTINI Vis mere TOPSHOT - Team Mitchelton rider Britain's Simon Yates (R) crosses the finish line on October 5, 2020 of the 3rd stage of the Giro d'Italia 2020 cycling race, a 150-kilometer route between Enna and volcano Etna, Linguaglossa-Piano Provenzana, Sicily. (Photo by Luca BETTINI / AFP) Foto: LUCA BETTINI



Haj bider fugl

En uskreven regel i cykelsporten foreskriver, at man ikke angriber, når en klassementkandidat har defekt... Der ser altså ud til at være iskold luft mellem Jakob Fuglsang og Vincenzo Nibali. Lørdag angreb Nibalis Trek-tropper, mens danskeren blev sat på grund af en defekt.

Nibali tøvede ikke med at gnide salt i såret, mens Fuglsang fik kæmpet sig tilbage. Fuglsang har tidligere i Giroen været efter Nibali, der konstant sidder på hjul og afventer. Og så har han også langet ud efter Nibalis elskede Sicilien... Så vi mon et lille hævnbid fra Hajen fra Messina?

Den største mulighed

Hvis Jakob Fuglsang nogensinde skal vinde en Grand Tour i sin karriere, skal det være nu. Vi vil gerne lægge hovedet på blokken og nærmest love, at konkurrencen aldrig bliver mere overkommelig end ved årets Giro d'Italia.

Stenene er ryddet af vejen. De helt store favoritter som Geraint Thomas og Simon Yates falder på stribe. Det er nu, Jakob!

Team Israel Start-Up Nation rider England's Alex Dowsett (C) competes during the 8th stage of the Giro d'Italia 2020 cycling race, a 200-kilometer route between Giovinazzo and Vieste on October 10, 2020. (Photo by Luca Bettini / AFP) Foto: LUCA BETTINI Vis mere Team Israel Start-Up Nation rider England's Alex Dowsett (C) competes during the 8th stage of the Giro d'Italia 2020 cycling race, a 200-kilometer route between Giovinazzo and Vieste on October 10, 2020. (Photo by Luca Bettini / AFP) Foto: LUCA BETTINI

Tårerne fik frit løb

Sympatiske Alex Dowsett sejrede i Vieste efter en vanvittig imponerende afslutning, og så var der ikke et øje tørt. Den sympatiske brite er kendt for at vise benmusklerne frem på enkeltstartscyklen.

Faktisk ligger hans eneste sejr i åbent løb hele ni år år tilbage. Tårene flød derfor forståeligt nok, da Israel Start-Up Nation-rytteren kom i mål og scorede karrierens største triumf. Sikke en smuk sejr!

Team Bora rider Slovakia's Peter Sagan stands on the podium before the start of the 5th stage of the Giro d'Italia 2020 cycling race, a 140-kilometer route between Mileto and Camigliatello Silano, on October 7, 2020 in Mileto. (Photo by Luca Bettini / AFP) Foto: LUCA BETTINI Vis mere Team Bora rider Slovakia's Peter Sagan stands on the podium before the start of the 5th stage of the Giro d'Italia 2020 cycling race, a 140-kilometer route between Mileto and Camigliatello Silano, on October 7, 2020 in Mileto. (Photo by Luca Bettini / AFP) Foto: LUCA BETTINI

Har Bora mistet modet?

Bora–Hansgrohes utrættelige arbejde for at sikre Peter Sagans første sejr i 2020 ser ud til at være ovre. Eller i hvert fald var tanken tom i dag. Og man undrer sig. Tidligere i løbet har det tyske mandskab slidt og slæbt for at køre Peter Sagan frem til sekundære placeringer.

Lørdag kom så endelig en etape, hvor slutningen i den grad så ud til at være en mulighed for slovakken. En hektisk og hård finale, hvor man kunne ryste de hurtige (Altså Arnaud Démare) af brættet. Og så sejler et udbrud væk ... Scheiße!