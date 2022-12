Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Julefreden er aflyst i FC København. Og den er erstattet med et iskoldt målmandsdrama.

Et drama, som store dele af fodboldverdenen allerede har fulgt med i siden lørdag aften.

Her hånede FCK-keeperen Kamil Grabara nemlig sin australske holdkammerat, Mathew Ryan, på Twitter, efter australieren droppede mod Argentina ved VM.

En hån, som flere australske medier spurgte ind til efter kampen.

Mathew Ryan er blevet hånet af sin holdkammerat Kamil Grabara. Foto: CARL RECINE Vis mere Mathew Ryan er blevet hånet af sin holdkammerat Kamil Grabara. Foto: CARL RECINE

»For at være ærlig, så er jeg ikke overrasket (over ham, red.). Hans mening bekymrer mig ikke,« lød det fra Ryan til Fox Sports.

Men det er dog ikke kun Down Under, at den polske stikpille har stjålet overskrifter.

I England har Grabaras Twitter-opslag også fået stor opmærksomhed de seneste 12 timer.

»Mathew Ryans holdkammerat og forhadte rival bliver slagtet af australske fans,« skriver Daily Mail blandt andet.

Også det verdensomspændende fodboldmedie Goal har opsnappet dramaet.

»Gjort til grin af sin egen holdkammerat efter en katastrofal fejl i kampen mod Argentina,« skriver mediet.

Derudover har det portugisiske medie MaisFutebol samt svenske Expressen også beskrevet balladen i den danske storklub.

Hele FCK-dramaet begyndte, da Mathew Ryan under slutrunden i Qatar rettede en skarp kritik mod sin danske arbejdsgiver.

Her har han nemlig hentydet, at klubben hellere vil spille med Kamil Grabara i håbet om at sælge ham til et højere beløb, og at det derfor kun skulle være politiske grunde, der har gjort, at australieren ikke har vogtet buret i København den sidste del af efteråret.

Noget, som den polske holdkammerat tilsyneladende ikke længere kunne ignorere.

'Det må helt sikkert have været politik,' skrev Grabara på det sociale medie efter lørdagens kamp mellem Australien og Argentina, hvor Ryan fik en særdeles uheldig hovedrolle.

B.T.s sportskommentator, Lasse Vøge, kalder i øvrigt hele konflikten mellem de to keepere for en »uskøn affære«.

FCKs kommunikationschef, Jes Mortensen, oplyser til B.T., at man »håndterer situationen internt«.