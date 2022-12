Lyt til artiklen

Der er iskold luft mellem to af FC Københavns største stjerner.

Forholdet mellem de to målmænd Mathew Ryan og Kamil Grabara virker i hvert fald til at være elendigt, og det er kun blevet værre i løbet af de seneste 12 timer.

For lørdag aften hånede sidstnævnte nemlig den australske landsholdsmålmand på Twitter, efter han droppede mod Argentina ved VM.

En hån, som Ryan efterfølgende blev spurgt ind til af det australske medie Fox Sports.

Mathew Ryan efter lørdagens kamp.

»For at være ærlig, så er jeg ikke overrasket (over ham, red.). Hans mening bekymrer mig ikke,« forklarede australieren.

Det store FCK-drama er eskaleret under slutrunden i Qatar, hvor Mathew Ryan tidligere har rettet en skarp kritik mod den danske storklub.

Her har han nemlig spekuleret i, at klubben hellere vil spille med Kamil Grabara i håbet om at sælge ham til et højere beløb, og at det derfor kun skulle være politiske grunde, der har gjort, at han ikke har vogtet buret i København den sidste del af efteråret.

En kritik, som ikke ligefrem er faldet i god jord hos den polske holdkammerat.

'Det må helt sikkert have været politik', skrev Grabara efter lørdagens VM-kamp mellem Australien og Argentina, hvor Ryan fik en uheldig hovedrolle.

B.T.s sportskommentator, Lasse Vøge, kalder i øvrigt hele konflikten mellem de to keepere for en »uskøn affære«.

FCK's kommunikationschef, Jes Mortensen, oplyser til B.T., at man 'håndterer situationen internt'.