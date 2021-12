Den amerikanske realitystjerne Stephanie Matto har gjort sig en god forretning.

'90 Day Fiancé'-deltageren fortæller nemlig i en ny YouTube-video, at hun på kun tre uger har tjent omtrent 100.000 dollar - altså mere end 650.000 kroner - på at sælge sine prutter på glas, samt videoer af, når glassene fyldes.

»Jeg er blevet spurgt så mange gange, om jeg ikke ville indfange og sælge mine prutter, så jeg tænkte hvorfor ikke?« fortæller Stephanie Matto i videoen om, hvordan forretningen startede for den unge influencer og realitydeltager.

Så hun satte først et begrænset oplag prutter til salg, og straks blev der udsolgt.

Derfor er det hurtigt blevet noget af et arbejde for '90 Day Fiance'-stjernen at følge med efterspørgslen på de 1000 dollar dyre gasfyldte glas med en håndskreven note til.

Hun har blandt andet fået klager, fordi hun tidligere ikke har kunnet producere prutter nok til de mange ivrige kunder.

Så det kræver også en del arbejde at følge med efterspørgslen.

Ikke mindst spiser Stephanie Matto madvarer som bønner, kål og andet, der sætter gang i tarmsystemet - og får prutterne til at dufte på den rigtige »ikke rådne« måde.

Derudover står hun også selv for at pakke og sende prutterne.

»Jeg kan godt lide at tilføje et rosenblad, for jeg føler, at de opfanger duften og får den til at vare længere,« forklarer hun blandt i videoen.