50.000 dollar, eller hvad der svarer til 320.000 danske kroner.

Det er så mange penge, som den amerikanske realitystjerne Stephanie Matto har tjent om ugen på at sælge sine prutter.

Det fortalte hun i slutningen af december i en YouTube-video, der gik viralt på grund af det lidt bizarre, men tilsyneladende indbringende, forretningsforetagende.

Men nu har '90 Day Fiancé'-deltageren lagt prutterne på hylden og er gået på pension.

Det skriver New York Post, som desuden beretter, at karrierestoppet simpelthen skyldes en alvorlig arbejdsskade.

Ifølge det amerikanske medie blev 31-årige Stephanie Matto nemlig for nylig hastet på hospitalet med hjertesmerter.

Her viste et EKG, at hun heldigvis ikke havde fået et hjerteanfald som frygtet, men at hun led af voldsamme gasser i maven som følge af sine kostvaner.

På grund af sit salg af prutter var Stephanie Matto nemlig påbegyndt en diæt proppet med bønner, æg og bananer, så hun kunne prutte så meget som muligt.

»Jeg troede virkelig, det var et hjerteanfald, og at jeg skulle dø,« fortæller realitystjernen og fortsætter:

»Jeg gik for langt.«

Stephanie Matto begyndte at sælge sine prutter på glas – samt videoer af hende, der fylder glassene – i november 2021.

De gasfyldte glas kostede 1.000 dollar stykket, og hun har nået at tjene omkring 200.000 dollar på sit foretagende, hvilket svarer til 1,3 millioner danske kroner.