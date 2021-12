2021 har været et travlt år for Peter Mygind.

Han har været på optagelser til nye sæsoner af 'Riget', 'Borgen' og 'Sommerdahl'. 130 dage i alt har han været på optagelser i 2021

Efter Peter Mygind havde optaget et stort projekt i 70 dage, tog han direkte til optagelser på et andet projekt - det fik den 58-årige skuespillers krop til at sige fra.

»Min krop var totalt presset. Jeg blev nødt til at tage en pause, hvor jeg lige måtte tænke mig om,« siger han til B.T., da han møder pressen på den røde løber til premieren til filmen 'Hvidstengruppen 2 - De Efterladte'.

En situation som den erfarne skuespiller ikke har prøvet før, men han er glad for den måde han selv og arbejdspladsen reagerede på den pludselige sygemelding.

»Når man pludselig bare står og ryster og ikke kan noget, så skal man reagere med det samme. Ellers havde jeg været langtidssygemeldt,« siger Peter Mygind og fortsætter:

»Heldigvis havde jeg nogle folk omkring, der sagde, at jeg bare skulle tage den tid, det tog,« siger Peter Mygind.

Efter en sygemelding på ti dage kunne skuespilleren igen vende tilbage på optagelserne til 'Sommerdahl'. Episoden har lært Peter Mygind en vigtig lektie.

»Jeg har lært, når jeg har store projekter, skal jeg huske at holde en pause og ikke bare gå i gang dagen efter,« siger han.