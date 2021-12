Forskere har gennem tiden troet, det var umuligt at finde liv på Jordens naboplanet, men alt kan åbenbart lade sig gøre, når det gælder universet.

Den er rødlig, har en tæt atmosfære, og så er den brændende varm med en gennemsnitstemperatur på 465 grader.

Vores naboplanet Venus lyder ikke ligefrem som et spændende sted at opholde sig, men om ikke andet er der nogle bakterielle livsformer, der godt kan lide forhold varmere end de fleste ovne. Det oplyser Sky News.

Forskere fra Cardiff Universitet, MIT og Cambridge Universitet har nemlig gjort sig et opsigtsvækkende fund på kærlighedsplaneten. De har fundet en farveløs gas af nitrogen og brint bedre kendt som ammoniak i planetens skyer.

Det kan betyde, at kemiske reaktioner med netop ammoniak kan neutralisere den omkringliggende svovlsyre, som vil få pH-værdien i skyerne til at falde fra -11 til 0.

Selvom det stadig er rimelig sure omgivelser at befinde sig i, så betyder det, at der er en chance for, at der findes levende organismer.

»Vi ved, at liv kan opstå i sure omgivelser på Jorden, men ikke så surt som skyerne på Venus,« fortæller Dr. William Bains fra Cardiff Universitet, som står bag studiet.

Denne tankegang kan dog ændre sig, hvis de nyeste fund holder stik.