En asteroide, som menes at være cirka en kilometer bred, vil nemlig flyve tæt forbi Jorden den 18. januar. Det rapporterer CNN.

Asteroiden, som har fået det meget lidt mundrette navn '7482 (1994 PC1)', vil passere forbi Jorden indenfor cirka 1,9 millioner kilometer og bevæge sig med godt 76.000 km/t eller cirka 20 kilometer i sekundet.

Det er det tætteste, den vil komme på vores planet i de kommende to århundreder ifølge det amerikanske rumagentur NASAs beregninger.

Og amatørastronomer med et teleskop burde angiveligt kunne spotte asteroiden, som først blev spottet i august 1994 i Australien, skriver websitet EarthSky.com

Ingen regner med, at den vil ramme Jorden, men hvad gør vi egentlig, hvis vi en dag ser ud til at blive ramt af en gigantisk asteroide fra rummet?

Det har været det store samtaleemne i adskillige film, heriblandt Hollywood-blockbusteren Armageddon fra 1998 og den helt nye Netflix-satsning 'Don't Look Up'.

I stedet for at sende Bruce Willis, Ben Affleck eller andre stjerneskuespillere ud på hastemission, vil NASA til september teste en metode, der potentielt kan afværge et gigantisk asteroidenedslag på Jorden.

Amerikanerne har allerede i slutningen af 2021 sendt et ubemandet rumfartøj ud i rummet, og det er planen, at det til september skal brage ind i en asteroide i et forsøg på at ændre dens bevægelse i rummet og dermed teste tekonologi, som man har udviklet for netop at afværge nedslag.

Under navnet DART, som står for Double Asteroid Redirection Test, skal fartøjet forsøge at ramme en lille måne, der cirkulerer om asteroiden Didymod.