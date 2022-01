»Sørg for at få jeres børn vaccineret.« Sådan lyder opfordringen fra Sundhedsstyrelsen.

Men giver det stadig mening at få sine børn vaccineret mod corona? B.T. har opstillet fire antagelser om vaccination af børn, som eksperter svarer 'sandt' eller 'falsk' til, og som kan klæde dig på til at træffe beslutningen om, hvorvidt dit barn skal vaccineres.

Siden 25. november har Sundhedsstyrelsen anbefalet danskerne at få børn mellem 5 og 11 år vaccineret mod coronavirus. Og tal fra Statens Serum Institut viser, at over 38.000 børn i aldersgruppen er færdigvaccineret.

Antallet vidner altså om, at der stadig er en stor gruppe børn, som ikke har fået stikket.

Og giver det overhovedet mening at gå i gang med vaccinen nu, når vi, efter sigende, er på vej mod flokimmunitet og derfor forhåbentlig snart kan vinke farvel til coronaepidemien? Og er det farligere for et barn at få vaccinen end at få corona?

Det vil eksperterne Ole F. Olesen, Karen Angeliki Krogfelt og Hans Jørn Kolmos nu gøre os klogere på.

Langt de fleste børn bliver ikke alvorligt syge af smitte med coronavirus.

Ole F. Olesen: »Sandt. Det er meget få, der bliver alvorligt syge.«

Karen Angeliki Krogfelt: »Sandt. Der er næsten ingen børn, der er blevet alvorligt syge på grund af corona. Og det gælder både på nationalt og internationalt plan.«

Hans Jørn Kolmos: »Sandt, det er fuldstændig rigtigt, og det gør langt de fleste voksne heller ikke. Men børn står i en endnu bedre situation end voksne, fordi det er så sjældent, at de bliver alvorlige syge.«

Det er farligere for et barn at få vaccinen end at få corona.

Ole F. Olesen: »Falsk, det er farligere at få corona. Det er få, som bliver alvorligt sygt, men nogle bliver trods alt syge af det – især børn, som har andre underliggende sygdomme. I øjeblikket ligger antallet af indlagte i aldersgruppen 0-20-årig på mellem 100 og 150, så det er ikke alvorligt, men trods alt flere, hvis man sammenligner med antallet, der vil komme på hospitalet på grund af bivirkninger fra vaccine.«

Karen Angeliki Krogfelt: »Falsk. Det er ikke farligere, men til gengæld ikke lige så brugbart, som hvis man har haft corona. Man kan se det som, at vaccinen er én type soldat, og corona er 50 typer soldater. Man er bedre rustet for fremtiden ved at have haft corona, fordi man bliver immun over for mere.«

Hans Jørn Kolmos: »Falsk. Det mener jeg bestemt ikke. Det har vi ingen data, der viser. Børn kan også blive syge af corona – det er sjældent, men det kan ske. Så efter min vurdering er det stadig en fordel for børn at blive vaccineret.«

Vaccination af børnene mindsker smittespredningen

Ole F. Olesen: »Sandt, men det er måske en begrænset effekt – ikke mindst med omikronvarianten. Danske tal viser jo, at selvom man er fuld vaccineret, så beskytter den kun med 55 procent, og andre tal fra udlandet siger 30 procent.«

Karen Angeliki Krogfelt: »For to år siden ville jeg sige, at man skulle holde børn og voksne adskilt. Men nu når så mange voksne og udsatte er vaccineret, så kan jeg ikke se, hvad vaccine til børn skulle hjælpe. Derfor svarer jeg falsk. Det virker ikke til, at vaccination af børn vil mindske smittespredningen.«

Hans Jørn Kolmos: »Sandt, det gør det bestemt. Derfor er det vigtigt.«

Rent tidsmæssigt vil det snart ikke give mening at vaccinere sit barn, fordi det ikke vil nå at have en væsentlig effekt på epidemien i denne ‘coronasæson’.

Ole F. Olesen: »Kort sagt er det rigtigt, at det måske ikke lige nu er meningsfuldt rent tidsmæssigt. Men sagen er, at det altid er godt at være forberedt på næste 'coronasæson'. For selvom beskyttelsen aftager over tid, så vil immunsystemet formentlig også om mange måneder 'huske' vaccinen og derved være forberedt på at danne nye antistoffer mod virus.«

Karen Angeliki Krogfelt: »Nu eller senere – det har aldrig givet mening af vaccinere børn mod corona – en sygdom, som de hverken bliver alvorligt syge eller dør af, så jeg svarer 'sandt'. Kun hvis barnet fejler noget andet, ville jeg vaccinere.«

Hans Jørn Kolmos: »Falsk. Det vil bestemt give mening at vaccinere børn. Vi befinder os stadig i pandemien, og vacciner er måden at tage toppen af pandemien. Det er en måde at undgå for mange indlæggelser – så det giver stadig god mening at vaccinere.«

Så … Skal vi stadig sørge for at få vores børn vaccineret?

Ole F. Olesen: »Det synes jeg. Jeg mener, det er godt at få den grundlæggende beskyttelse på plads, så immunsystemet har en 'hukommelse' indbygget, så den hurtigt kan reagere, hvis det møder coronavirus – både den ene eller anden variant. Jeg mener dog ikke, at boosters er nødvendige for børn, da jeg tror, hvis man 'bare' har den grundlæggende beskyttelse på plads, vil man tage toppen af sygdommens alvor.«

Karen Angeliki Krogfelt: »Nej, det er ikke nødvendigt. Hvis de er sunde og raske, burde de ikke have brug for vaccine mod den corona, vi kender nu.«

Hans Jørn Kolmos: »Jeg henholder mig til Sundhedsstyrelsen. Vi er i gang med at vaccinere, og det synes jeg, vi skal gøre til ende. Alt andet vil være en halv løsning.«