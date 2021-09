Dan Carlbach undrede sig gevaldigt, da han kiggede mod himlen torsdag aften.

»Er det en ufo, raket eller er noget gået galt?«

Det var nogle af de tanker, der fløj igennem hovedet på Dan Carlbach, da han var ude at lufte sin hund i Lumby på Fyn.

»Pludselig ser jeg et lodret stigende objekt og tænker straks, hvad foregår der?,« forklarer Dan Carlbach.

Dan Carlbach begyndte at undersøge, hvad forklaringen kunne være.

Han var sikker på, at opstigningen ikke var sket fra HCA Airport, der ligger i nærheden af Lumby lidt nord for Odense.

Lufthavnen bekræftede også over for B.T. Odense, at objektet ikke kommer fra deres landingsbaner.

»Måske har der været en millitærøvelse i gang ude i Lillebælt? Det er mystisk,« slutter Dan Carlbach, der dog meget gerne vil vide, hvad det var, han så.

Men så tikkede der en mail ind fra en læser i Kolding.

I mailen er der et billede fra himlen i Kolding. Billedet er taget klokken 20.08 samme aften, som Dan Carlbach var ude at gå.

Billedet er taget af Per Dige i Kolding. Vis mere Billedet er taget af Per Dige i Kolding.

Billedet er nærmest identisk med den himmel, som Dan Carlbach fangede et billede af.

»Forklaringen er ret simpel,« skriver Per Dige, der har sendt billedet.

Per Dige sad på sin terasse, da han tog et billede af himlen, fordi himlen var smuk, forklarer han.

»Det er solnedgang, og solens stråler fanger kondensstriber fra flyet, som er på vej fra vest mod øst. Øjet bliver simpelthen snydt,« forklarer Per Dige.

Det, som Dan Carlbach mistænkte for en raket, havde en meteorologisk forklaring.

»Kondensstriber kan blive dannet, når flyvemaskinerne flyver i temperaturer under minus 40 grader og op til tropopausen,« forklarer Klaus Larsen fra DMI.

Han forklarer, at fænomenet opstår, fordi luften, der kommer igennem en flymotor, bliver blandet med vanddamp og små sodpartikler.

»Sodpartiklerne er lidt større end vanddampspartiklerne, så når vanddampen sætter sig på sodpartiklerne, opnår partiklerne en størrelse, så de bliver omdannet til iskrystaller.«

»Og derfor dannes en iskrystalsky, som også hedder kondensstribe,« siger Klaus Larsen fra DMI.

Og det er faktisk heldigt, at der er blevet knipset billeder af himlen.

»Kondenstriben kan overleve fra få minutter til flere timer. Det afgøres efter, hvor fugtig luften er, og vinden har også betydning for overlevelsestiden.«