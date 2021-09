»Er det en ufo, raket eller er noget gået galt?«

Det var bare nogle af de tanker, der fløj igennem hovedet på Dan Carlbach, da han torsdag kiggede op på en smuk og rødlig efterårshimmel over Lumby på Fyn.

Han skulle lufte hunden et par minutter over otte, men fik travlt med noget helt andet:

»Pludselig ser jeg et lodret stigende objekt og tænker straks, hvad foregår der? Er det en missil eller raket?,« forklarer Dan Carlbach.

Efter det flyvende objekt hænger der kondensstriber, som man kender det fra et fly. Det er han dog sikker på, at det ikke er.

»Det er ikke et fly, der stiger lodret til vejrs på den måde,« siger han og tilføjer, at han har været i Flyvevåbnet under sin værnepligt.

»Det er først, når et fly kommer op i bestemt højde, at det danner kondensstriber, og det ligner, at det her objekt laver striber fra starten,« fortæller han.

Han er også sikker på, at opstigningen ikke er sket fra HCA Airport, der ligger i nærheden af Lumby lidt nord for Odense.

Fænomenet skulle have vist sig på himlen klokken 20:09 torsdag aften. Foto: Dan Carlbach/ Presse-fotos.dk Vis mere Fænomenet skulle have vist sig på himlen klokken 20:09 torsdag aften. Foto: Dan Carlbach/ Presse-fotos.dk

Lufthavnen bekræfter overfor B.T. Odense, at objektet ikke kommer fra deres landingsbaner.

Ifølge Dan må opstigningen være sket meget længere vestpå. Han foreslår selv Lillebælt-området.

»Måske har der været en millitærøvelse igang ude i Lillebælt? Den gik enormt langt op.«

»Det er mystisk,« slutter Dan Carlbach, der dog meget gerne vil vide, hvad det var han så.

B.T. Odense har i skrive stund forsøgt at få hjælp til opklaringen af Flyvevåbnet, men har endnu ikke fået svar.

Har du et bud på, hvad Dan har set, eller har du selv set noget, så tip os på odense@bt.dk