»It's gonna be a cold, cold Christmas...«

Det vinterlige vejr vender tilbage i den kommende uge med kulde, regn, slud og måske også lidt julesne.

Inden vi kommer så langt, skal vi dog gennem en - for årstiden - lun weekend, hvor det ikke kan udelukkes, at der kommer et kig til solen.

Det fortæller vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Martin Lindberg.

»Lørdagen starter skyet og diset mange steder, men det klarer op i løbet af dagen,« siger han og forklarer, at Nordjylland allerede fra morgenstunden kan få solen at se.

»Opklaringen breder sig sydpå i løbet af formiddagen, mens vi kommer ud på eftermiddagen, før den når de østlige egne. På Bornholm bliver det skyet og diset hele dagen,« siger han.

Temperaturerne kommer til at ligge mellem fem og otte grader, og vinden bliver let til frisk.

»I det meste af Jylland bliver det en pæn dag, mens opklaringen først kommer i løbet af eftermiddagen i de sydlige og østlige egne.«

Det giver også en smule forskel på vejret i de fire største byer.

Aalborg

Aalborgenserne kan godt sætte næsen op efter en del sol lørdag, fortæller Martin Lindberg:

»De får en solrig dag, når disen er lettet,« siger meteorologen.

Aarhus

Også i Smilets By kommer der »nogen sol« i løbet af dagen.

»I Aarhus bliver der skyet og lidt diset her fra morgenstunden. Det letter op ad dagen, og så bliver det ret solrigt i eftermiddag.«

Odense

Også den fynske hovedstad kan få glæde af solen, men her letter skyerne og disen først i løbet af eftermiddagen.

København

Københavnerne derimod får nok kun et par timers sol sidst på dagen, inden mørkets frembrud, forklarer Martin Lindberg.

»Opklaringen kommer sent til de østlige egne, og mine prognoser siger, at den rammer København omkring klokken 14. Det er dog ikke umuligt, at det tager lidt længere tid.«

Temperaturerne i de fire store byer er stort set den samme: Mellem seks og otte grader i Jylland og på Fyn, og måske en enkelt grad koldere i København.

Og som antydet bliver juleugen med vinterligt vejr og minustemperaturer, og meteorologen vil ikke udelukke sne.

»Men juleaften er så langt ude i fremtiden, at det er for usikkert at sige noget sikkert om endnu,« siger Martin Lindberg.