Prisrekorderne står lige nu i kø i landets supermarkeder. Tilbudsaviserne er så voldsomme, at priserne for smør, fløde og flæskesteg har knust de bundrekorder, der blev sat i julen 2020.

Men under overfladen, hvor danskerne overdænges med nærmest utrolige tilbud, udspiller der sig en voldsom og kostbar duel om at være nummer et i Danmark.

Den seneste uges priskrig har i sær været drevet af Netto og Rema 1000, som har skilt sig ud med usædvanligt lave priser.

Og det er ikke tilfældigt, at det er de to, der svinger taktstokken.

Flere kilder i detailbranchen peger på, at den tilbudskrig, danskerne oplever lige nu, er udtryk for, at Rema 1000 har sat et angreb ind på Nettos position som Danmarks førende discountkæde.

Reaktionen fra Netto har været at pumpe millioner af kroner i at sænke priserne for at forsvare positionen som nummer et.

»Det er åben krig mellem Netto og Rema 1000. Det er fuldstændig tydeligt,« siger Mogens Bjerre, lektor på CBS:

»De priser, vi har set fra Rema 1000, vil Netto opleve som et frontalangreb. Det er en kamp mellem to organisationer, som dybest set handler om, hvem der kan stå på toppen af bjerget og sige, man er størst.«

At de to kæder er i direkte konkurrence har stået klart i løbet af 2021.

Retail Institute Scandinavia fremlagde i foråret en analyse, der viste, at Rema 1000 kun var få hundrede millioner kroner fra Netto i omsætning i 2020.

Siden har Salling Group, der driver Netto, signaleret, at Netto fortsat er størst, og Per Bank, som er administrerende direktør for Salling Group, har udtalt, at Netto er den eneste discountkæde i Danmark, som går frem.

Alligevel erkender Salling Group, der driver Netto, at man følger Rema 1000s gøren og laden tæt.

»Vi står i en priskrig på de klassiske julevarer. Derfor sænkede vi også priserne med det samme, da vi så, at Rema 1000 var lidt skarpere på prisen end os i første omgang i sidste uge,« siger Jacob Krogsgaard Nielsen, presseansvarlig i Salling Group, med henvisning til priskrigen på flæskesteg og Lurpak-smør:

»Lige nu står det måske nok mellem os og Rema 1000 på flæskestegen, men generelt vil vi være det billigste sted at handle, når hele kurven gøres op. Der vil vi gøre alt for, at kunderne kommer til os og har tillid til vores priser.«

Hos Rema 1000 er man lunken ved at kommentere duellen med Netto direkte.

»Vi snakker ikke om vores konkurrenter, men i Rema 1000 har vi fokus på at være Danmarks førende discountkæde. Vi vil være kæden, som sætter kursen for discountmarkedet, og det skal ikke bare være i ord, men også i handling,« siger Jonas Schrøder, kommunikationschef hos Rema 1000:

»Kunderne skal vide, at de får de bedste priser hos os. Det er det signal, vi sender, når vi for eksempel sætter fløde til 2,95 kroner.«

For Mogens Bjerre er det overraskende, at Rema 1000 er gået så voldsomt til værks med tilbudspriser.

»Rema 1000 er en kæde, som har gjort meget ud af madspils-dagsordenen. Så det overrasker mig lidt, at de går så hårdt til den i så utilsløret en priskrig, som vi ser her. For Netto er budskabet til danskerne, at de er billigst, så de er nødt til at være med,« siger Mogens Bjerre:

»Men for Rema 1000 vil det selvfølgelig være stort at vippe Netto af pinden og blive nummer et, hvis de kan det. Der kan godt være noget underdog i det her, hvor man gerne vil se, om man kan slå den store dreng i klassen.«