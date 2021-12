Du får rigtig fint vejr til at shoppe julegaver eller hente juletræ denne 4. søndag i advent.

DMI lover nemlig mildt vejr og masser af sol til hele landet.

»Der venter os en rigtig flot dag med masser af sol,« lyder det søndag morgen fra vagthavende meteorolog hos DMI, Anja Bodholdt.

Hun forklarer, at selv om der fra morgenstunden ligger skyer især i den sydlige del af Jylland, dele af Fyn og på Vestsjælland, så er det kun et spørgsmål om tid, før de bevæger sig ned over Tyskland.

Det betyder med andre ord en stort set skyfri dag til hele landet med temperaturer mellem fem og otte grader.

De milde temperaturer varer dog ikke ved, og søndag bliver også en skiftedag rent vejrmæssigt.

I løbet af dagen falder temperaturerne nemlig, og det bliver startskuddet på en juleuge med mere vinterligt vejr, forklarer meteorologen.

»I løbet af eftermiddagen falder temperaturerne og når efterhånden ned omkring frysepunktet. Hvis man er ude, er det bestemt noget, man vil kunne mærke, og det vil bide godt i kinderne,« siger Anja Bodholdt.

De fire største byer

Der er ikke den store forskel på vejret i de fire største byer denne søndag.

Anja Bodholdt forklarer, at dagen begynder pænest i Aalborg, Aarhus og København, mens odenseanerne får en lidt mere skyet start på dagen.

»Det begynder med skyer i formiddag, men det varer ikke længe, så driver de videre sydpå, og så er der også masser af sol til Odense.«

Temperaturerne i alle fire byer kommer til at ligge mellem seks til syv grader.

»Og det er i Aalborg, at man først vil mærke, at temperaturerne begynder at falde,« siger Anja Bodholdt.

Det skyfrie vejr fortsætter søndag aften og natten til mandag, og det betyder også, at nattefrosten vender tilbage.

»Det kan ikke udelukkes, at det kan mærkes på vejene, hvor der lokalt kan være risiko for rimglatte veje,« siger hun.

Mandag bliver lidt en gentagelse af søndagens vejr, men tirsdag og onsdag bliver det mere skyet og med både regn, slud og sne »rundt omkring.«

Og ja, vi har skrevet om det før og kommer helt sikkert til at gøre det flere gange de kommende dage: Får vi sne juleaften eller måske lige frem hvid jul?

Anja Bodholdt fortæller, at selvom vejret bliver køligere og mere vinterligt, så er der ikke udsigt til den sagnomspundne landsdækkende hvide jul. Hun kan dog ikke afvise, at der kommer noget hvidt nedbør natten til fredag.

»Jeg vil ikke aflyse, at der ligger lidt hvidt juleaften, men det bliver ikke landsdækkende.«

»Lige nu er prognoserne enige om, at det kolde vejr fortsætter. Spørgsmålet er bare, om der kommer nedbør, for hvis det kommer, bliver det sandsynligvis som sne.«