»Der kommer jo regn i dag. Det gør der.«

Sådan lyder den nedslående melding fra vagthavende meteorolog hos DMI, Martin Lindberg, om onsdagens vejr.

Og det bliver ikke så lidt af slagsen.

DMI varsler nemlig op til den såkaldte kategori 1.

Det betyder, at man skal være opmærksom på, at vejrudviklingen kan påvirke omgivelser og udendørsaktiviteter, skriver DMI.

Særligt den centrale del af Jylland, Sydjylland og Fyn kan få store mængder regn onsdag.

»Vi har derfor DMI varsel for kraftig regn for Midt- og Sydjylland samt det nordvestlige Fyn,« skriver Martin Lindberg i varslet.

Varslet gælder fra tirsdag aften og frem til sent onsdag aften. Her forventes det, at der lokalt kan falde 30 til 50 millimeter regn.

Temperaturmæssigt bliver det til gengæld en lunere dag.

Med temperaturer mellem 13 og 16 grader over hele landet kan det vel næsten føles en smule varmt under regnjakken.

Men i landets største byer, er der altså bare én ting, der fylder: Regnen.

Aalborg

DMI varsler om kraftig regn i Aalborg.

»Aalborg får regn frem til middagstid. I eftermiddag bliver det nok det sted med mest opholdsvejr, og i løbet af eftermiddagen kan der være lidt sol,« siger Martin Lindberg.

Temperaturen begynder i den lune ende på 15 grader, men vil i løbet af dagen falde til omkring 11 grader.

Aarhus

Varslet om kraftig regn gælder især også Aarhus.

»Her kommer der regn det meste af dagen.«

Det betyder op til 15 millimeter regn og en temperatur på omkring 15 grader.

Odense

»Regn det meste af dagen,« lyder meldingen.

Der er risiko for kraftig regn i Odense. Ifølge DMI vil der kunne falde op til 20 millimeter regn onsdag med en temperatur på 15 grader.

København

I København kan man dog nå at opleve lidt tørvejr tidligt på dagen, og det er også her, vi slipper billigst.

»Men når vi rammer middagstid, så kommer der regn det meste af dagen«, lyder det fra den vagthavende meteorolog.

Her vil der falde omkring fire millimeter regn i løbet af onsdagen.