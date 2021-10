Onsdag kan beskrives med ét ord: regnfuld.

Holder du efterårsferie, så har onsdagen nok indbudt mere til indendørshygge frem for udendørs. For dagen har været mere end almindelig våd.

»Efteråret er kendt for at have våde indslag, men det her er altså nogle store nedbørsmængder,« lyder det fra Jesper Eriksen, vagthavende meteorolog ved DMI.

I Syd- og Sønderjylland og på Fyn er der flere steder kommet mellem 18 og 23 millimeter regn, oplyser DMI på Twitter.

Men det er hele landet, der i dag har fået fornøjelsen af en ordentlig skylle – og bygerne og regnen er slet ikke færdige med Danmark endnu.

Bor du i den nordvestlige del af Danmark, så kommer du til at se mere til tørvejret end til bygerne. Mens resten af landet får det omvendt.

Hen ad aften vil det dog stilne af, men du skal ikke gemme hverken gummistøvler, paraply eller regntøj helt væk.

For regnen er tilbage torsdag morgen, hvor den får selskab af blæst.

Onsdag varslede DMI såkaldt kategori 1, der betyder, at man skal være opmærksom på, at vejrudviklingen kan påvirke omgivelser og udendørsaktiviteter.

Varslet, DMI sendte ud, gælder fra tirsdag aften til sent onsdag aften.

Lokalt har man kalkuleret med, at der i perioden kan falde 30 til 50 millimeter regn.