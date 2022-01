Den kommer til at stå på store mængder vand på veje og cykelstier og oversvømmede kældre i Danmark.

Nærmere er der tale er det i sær områderne Trekantsområdet, Lillebælt og Mariagerfjord, som vil blive hårdest ramt.

Og sidstnævnte vil få op til 140 oversvømmelser om året. Det skriver DMI's Klimaatlas.

DMI’s Klimaatlas, der kommer med de bedste bud på fremtidens klima i Danmark, vurderer, at vi langt oftere kommer til at se, at vandet nærmer sig et faretruende niveau flere steder i landet.

Kortet viser hvor mange gange om året de nuværende varslingsniveauer for højvande forventes at blive overskredet i slutningen af dette århundrede langs Danmarks kyststrækninger. Foto: DMI Vis mere Kortet viser hvor mange gange om året de nuværende varslingsniveauer for højvande forventes at blive overskredet i slutningen af dette århundrede langs Danmarks kyststrækninger. Foto: DMI

I dag varsles der typisk om højvande 0-2 gange om året. Men ifølge prognoserne vil det tal i slutningen af dette århundrede stige til omkring 140 gange om året i Mariagerfjord Kommune.

»Nogle steder i landet vil det nuværende varslingsniveau overskrides mere end 100 gange om året i slutningen af århundredet, hvis den globale udledning af drivhusgasser fortsat er høj – det svarer til, at der i dagens Danmark er områder, hvor beredskaber og boligejere vil blive varslet mere end hver fjerde dag året rundt,« siger Mark Payne, der er klimaforsker og faglig leder af Klimaatlas på DMI.

Ifølge DMI’s Klimaatlas forventes det, at middelvandstanden vil stige med cirka en halv meter frem mod slutningen af dette århundrede sammenlignet med i dag, hvis vi fortsætter med en høj udledning af drivhusgasser.

Hvis de nuværende politiske ambitioner om udledningsreduktioner opnås på globalt plan, kan havniveaustigningen begrænses til cirka 35 cm.

ARKIVFOTO: Oversvømmelse. Her er det i kolonihaveforening i Holstebro Foto: Morten Stricker Vis mere ARKIVFOTO: Oversvømmelse. Her er det i kolonihaveforening i Holstebro Foto: Morten Stricker

Det betyder, at fremtidens stormfloder derfor vil ramme langt voldsommere, end de gør i dag. Det skyldes, at en storm i et fremtidigt klima med en middelvandstand, der i forvejen er hævet, kan presse vandet endnu højere op over terrænet, end hvad man tidligere har været vant til i Danmark.

Samtidig kommer der til at være forskel på, hvor høj en vandstandsstigning landets kyststrækninger kan modstå. Derfor fastsætter kommunerne, der har lokalkendskabet til nærområdernes udfordringer, selv varslingsniveauet for højvande.

For eksempel bliver det først kritisk, når vandet kommer over 200 centimeter i Esbjerg Havn, mens en vandstandsstigning på blot 90 centimeter kan være kritisk ved Roskilde Fjord.

Klimaatlasset er sat i verden i forbindelse med et kommunalt samarbejde og en lang række aktører, som er i berøring med klimatilpasning i Danmark. DMI's Klimaatlas er derfor et femtidigt værktøj, når Danmark skal klimatilpasse til fremtidens vejr.