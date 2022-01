Jens-Lys Cajuste er fortid i Superligaen.

Som B.T. erfarede tidligere mandag aften, så har FC Midtjylland sendt den svenske midtbanestjerne til Reims i Frankrig. Ulvene gjorde omkring klokken 21.00 handlen officiel på klubbens hjemmeside.

Superligaens førerhold har ikke oplyst, hvilket beløb de får for Jens-Lys Cajuste, men ifølge B.T.s oplysninger betaler Reims omkring 75 millioner kroner for den svenske landsholdsspiller.

Dermed bliver han det dyreste indkøb i Reims' historie. Midtbanespilleren har skrevet under på en kontrakt med den franske klub, som løber frem til sommeren 2026.

Foto: Henning Bagger

Sportschefen i FC Midtjylland, Svend Graversen, roser sin nu tidligere midtbanestjerne i en pressemeddelelse.

»Det er en enormt dygtig fodboldspiller, vi sender videre i karrieren, og vi har været privilegerede at have ham i klubben. Han er klar til at tage skridtet til Ligue 1, hvor vi har fået en god aftale i stand med Reims. Nu glæder vi os til at følge Jens i sin videre karriere på både klub- og landsholdsplan,« siger sportschefen eksempelvis.

Rygterne omkring Jens-Lys Cajuste og Reims har været i medierne i nogle dage efterhånden. Aftonbladet skrev således for tre dage siden, at handlen var tæt på at gå igennem.

Og det er bestemt ikke første gang, at udenlandske klubber viser interesse for Jens-Lys Cajuste. Flere forventede, at han ville skifte væk fra FC Midtjylland i sommeren 2021, hvor flere Premier League-klubber viste interesse.

Dengang ville FC Midtjylland have et væsentligt højere beløb for spilleren, der har kontraktudløb i sommeren 2023.

I denne sæson er det blevet til sølle 10 optrædener og 369 minutters førsteholdsfodbold for Jens-Lys Cajuste i FC Midtjylland-trøjen.