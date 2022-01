Hold på mundbind og briller.

Det kan i hvert fald være en fordel på denne søndag, hvor vejret vil vise sig fra sin blæsende side.

Lidt regn hist og her, overskyet, blæsende.

Sådan lyder vejrudsigten i stikordsform for søndagen. Og med en fed streg under sidstnævnte. DMI varsler nemlig vindstød af stormstyrke.

»I eftermiddag tiltager vinden. Og i den nordlige del af landet vil vindstødene være stormende,« lyder det fra den vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Martin Lindberg, søndag morgen.

I det meste af landet vil vinden være let til frisk og med stedvis hård vind fra sydvest og vest. Og hen ad dagen vil den tiltage til kuling med kraftige vindstød.

Så hvis man har løse genstande stående udenfor, anbefaler DMI, at man får styr på dem:

»Fordi det bliver så blæsende, er det en god idé at bære små, løse genstande ind,« lyder det fra Martin Lindberg.

Dagen bliver overskyet i hele landet, og der vil komme en mængde regn, som meteorologen vil kategorisere som »småtingsafdelingen.«

Skyerne vil dog forsvinde i løbet af eftermiddagen, men da solen går ned omkring klokken 16.15, er det de færreste, der vil få den at se.

Hvornår er det kuling, storm og orkan? Kuling

Er en betegnelse for kraftig blæst og kan inddeles i stiv kuling, hård kuling og stormende kuling. Ved stiv kuling bevæger større træer sig, og det er hårdt at gå i modvind. Kulings vindhastighed ligger mellem 13,9 og 24,4 m/s, Storm

Er en blæst, der er kraftigere end kuling. Kigger vi på Beaufort-skalaen, inddeles den i storm og stærk storm. Ved storm kan træer rives op, og der kan komme alvorlige skader på huse. Stormens vindstyrke ligger mellem 24,5 og 32,6 m/s. Orkan

Er den højeste vindhastighed. Betegnelsen orkan bliver brugt i mange sammenhænge, men helt simpelt er den defineret med en vindhastighed på over 32,6 m/s, svarende til 117 km/t.



Kilde: DMI

Temperaturen vil være mellem tre og syv grader i hele landet, og i vores fire største byer er der ikke den store forskel på fordelingen af goderne fredag.

Aalborg

Og dog. I Aalborg vil der nemlig være den største chance for at se solens stråler i eftermiddag.

Til gengæld er det også den del af landet, hvor det vil blæse mest.

»Som det eneste sted i landet kan vinden blive stormende i Aalborg i nat,« fortæller Martin Lindberg.

København

I hovedstaden vil vinden være jævn fra morgenstunden, tiltage i eftermiddag og udvikle sig til kuling i aften og københavnerne kan se frem til opholdsvejr.

Odense

Nogenlunde samme historie gør sig gældende i den fynske hovedstad: Vinden tiltager i løbet af dagen og bliver hårdest i aften og nat.

Dog er der større risiko for småregn i Odense, end der er i København.

Aarhus

Også i Smilets By kan der kortvarigt komme lidt regn i løbet af dagen, men århusianerne kan se frem til opklaring i eftermiddagen. Vinden vil gå fra frisk til kuling i aften, præcis som størstedelen af landet.