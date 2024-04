Først sagde Elvira Pitzner, at hun ikke forstod, at hun var blevet muslimsk gift med den ti år ældre iranske bokser Milad Saadati.

Men nu indrømmer den 26-årige realitystjerne, at hun godt vidste, at det var en ægteskabskontrakt, hun skrev under på.

I det nye afsnit af TV 2-programmet 'Diamantfamilien – Fanget i Dubai' forklarer Elvira Pitzner nu i stedet, at hun blot troede, det var en midlertidig ægteskabskontrakt.

Her i realityprogrammet gentager Elvira Pitzner sin tidligere forklaring om, at ægteskabskontrakten med ekskæresten blev underskrevet i forbindelse med en rejse til Iran.

Elvira Pitzner fortæller om sine pinsler under utroskabsanklagerne, der fik hende anholdt, tilbageholdt og retsforfulgt i Dubai i den nye TV 2-sæson af 'Diamantfamilien'. Foto: TV 2 / PR

Men hvor Elvira Pitzner i februar påstod, at hun troede, at ægteskabskontrakten i stedet var 'en nødvendig formalia for at kunne rejse til Iran', så forklarer hun nu, at hun blot troede, at ægteskabet var midlertidigt, så hun og Milad Saadati kunne komme til Irans hovedstad og besøge hans mor.

»Man kan lave de her midlertidige ægteskaber på for eksempel en uge eller en måned, så vi kunne bo sammen på hoteller og rejse sammen, og ellers var det ikke muligt, og det havde været mindret sikkert,« siger Elvira Pitzner i det nye afsnit af sit realityprogram.

»Jeg tror, det er en midlertidig ægteskabsattest. Vi tager afsted, vi har en god ferie, og så tænker jeg ikke mere over det. Det, jeg senere finder ud af, er, at det ikke er midlertidigt.«

I afsnittet gentager Elvira Pitzner også argumenterne fra sit forsvar i februar om, at hun hverken fik nogen ring eller noget bryllup, og at hun derfor »ikke har været gift«, som hun siger nu.

Elvira Pitzner med ekskæresten – som indtil marts juridisk set har været hendes ægtemand – Milad Saadati, som anmeldte hende for utroskab, da hun med iværksætteren Mortada Haddad ankom på ferie til Dubai, hvor Elvira og Milad blev islamisk gift og boede sammen næsten hele deres tre år lange forhold. Foto: Privat

Efter udmeldingen kunne B.T. dog afsløre, at Elvira Pitzner og Milad Saadati stadig var gift – på tredje år.

Først i marts blev parret officielt skilt, da skilsmissen blev registreret i de offentlige systemer med tilbagevirkende kraft fra august, hvor parret slog op.

Familien advarede – så Elvira holdt ægteskabet skjult

Nu anerkender Elvira Pitzner, at hun har fået sig »en lærestreg«, for »man kan altid være bagklog«, og hun burde have taget ægteskabet mere seriøst.

Senere i det nye afsnit erkender diamantdatteren da også, at hun rent faktisk var gift – og at hun også var det på det skæbnesvangre tidspunkt, hvor hun og Mortada Haddad rejste ind i Dubai sammen og blev anholdt, anmeldt for utroskab af Milad Saadati, som hun stadig var gift med.

Elvira Pitzner har en lang række realityprogrammer på sit cv. Blandt andet sit eget program 'Bare Elvira', hvor hun delte ud af sit liv i Dubai – ikke mindst med Milad Saadati, som hun boede med og som siden anmeldte hende for utroskab i ørkenstaten. Foto: Discovery / PR.

»På papiret er jeg gift lige nu. Det er frygteligt. Det gør, at jeg ikke kan se min kæreste, og at vi ikke må opholde os sammen. Jeg har ingenting lige nu,« indrømmer Elvira Pitzner i afsnittet, da TV 2 besøger hende under tilbageholdelsen i Dubai.

Her forklarer Elvira Pitzner også, at hun burde have fortalt sin familie om ægteskabet, der juridisk set varede i knap tre år.

Men selvom familien »havde prøvet at advare mig« – og som man så i en tidligere 'Diamantfamilien'-sæson; sågar tog på redningsaktion til Dubai for at forhindre ægteskabet – så havde det ikke hjulpet noget.

»Da de rejser derned, er det allerede for sent. Jeg valgte at holde det skjult, fordi min mor ikke kunne forstå det, og jeg tænkte, det bare var midlertidigt,« forklarer Elvira Pitzner i det nye afsnit.

Katarina Pitzner med to af sine døtre, Thalia og Elvira Pitzner, omkring sig. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Helt frem til efter anholdelsen i Dubai forsvarede Elvira Pitzners far, Hans Helmgaard Kristiansen, sågar, at hans datter formentlig ikke havde vidst, at hun var blevet gift.

Men nu indrømmer Elvira Pitzner altså, at hun godt vidste, hun blev gift – noget Milad Saadati også tidligere har fastholdt overfor B.T.

Elvira Pitzner nåede at sidde varetægtsfængslet i tre døgn, samt at blive tilbageholdt i tre måneder i Dubai, hvor ørkenstaten havde frataget hendes pas, mens der afventedes retlig afklaring på, om hun havde været Milad Saadati utro med sin nye kæreste Mortada Haddad.

Den 36-årige iranske bokser valgte dog at trække sit søgsmål om utroskab tilbage, og efterfølgende fik Elvira Pitzner så med tilbagevirkende kraft rettens ord for, at hun og Milad Saadati var blevet skilt på det tidspunkt, hun rejste ind i Dubai med iværksætteren Mortada Haddad.

Derfor har Elvira Pitzner nu kunne stå frem med, at hun og Mortada Haddad faktisk er kærester, ligesom rygterne længe havde svirret om.

