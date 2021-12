Hoste, diarré, feber, hovedpine, bryst- og ledsmerter samt manglende appetit.

Det er lige nu symptomerne på en mystisk sygdom, som Verdenssundhedsorganisationen (WHO) endnu ikke har kunnet afklare.

Det skriver ABC News.

I alt er 97 personer i Fangak, der ligger i den nordlige del af Sydsudan, døde af den mystiske sygdom.

Sygdommen har særligt ramt de ældre og børn i alderen et til 14 år, oplyser Sydsudans sundhedsministerium.

Senest var det en ældre kvinde, der torsdag døde, siger kommissær i Fangak Biel Boutros Biel til ABC News.

Biel Boutros Biel fortæller også, at WHO har været i Fangak, men organisationen har ikke videregivet deres viden efter besøget.

WHO-talsmand Collins Boake-Agyemang har oplyst, at man begyndte at undersøge sygdomsudbruddet i november uden at komme det nærmere.

Området har for nylig været hårdt ramt af oversvømmelser, som godt kan være skyld i sygdomsudbrud. Det forklarede Læger uden Grænser i november, netop efter de mange oversvømmelser, skriver ABC News.

»Folk har ikke nok vand eller muligheder for vandopbevaring, og der er ingen affaldsindsamling, mens døde geder og hunde efterlades rådnende i afløbssystemerne,« skriver nødhjælpsorganisationen i en meddelelse.

»Med forholdene yderligere forværret af tilstrømningen af ​​nyankomne (i lejre, red.), har folk større risiko for udbrud og vandbårne sygdomme som akut vandig diarré, kolera og malaria.«

Men prøver for kolera fra patienter i Fangak har ikke været positive.