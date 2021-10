Det strømmer fortsat ud med rødglødende, glohed lava fra vulkanen på La Palma, og det får nu konsekvenser for knap 800 rejseglade danskere.

Det er snart en måned siden, at vulkanen Cumbre Vieja på den spanske ferieø La Palma gik i udbrud. Her er over 6.000 mennesker blevet evakueret, og mere end 800 bygninger er ødelagte, herunder kirker, huse og skoler.

Men nu får udbruddet også konsekvenser for de danskere, der havde glædet sig til en efterårsferie i sydens sol.

Hos det danske rejseselskab Bravo Tours finder man det nemlig ikke længere forsvarligt at sende feriegæster til La Palma når turistsæsonen starter d. 15. oktober.

Derfor har man besluttet, at rejserne i stedet går 400 kilometer længere væk, nemlig til ferieøen Fuertaventura, med mindre man vil have sine penge tilbage.

»Det er for at få ro på og sikre tryghed. Vi har faktisk ikke hørt fra nogen, der er utrygge ved at tage derned, men det er for at imødegå den usikkerhed, om det nu er en normal ferie, man kommer ned til,« fortæller Bravo-direktør Peder Hornshøj til Herning Folkeblad.

Bravo Tours er det eneste danske selskab, der arrangerer rejser til den spanske ø La Palma, og derfor gælder ændringerne også kun for knap 800 danskere fordelt over fire afgange i perioden fra den 12. oktober til 30. oktober.

Lavaen er strømmet ned fra vulkanens vestlige side med kurs mod havet siden 19. september, hvor vulkanen Cumbre Vieja gik i udbrud. Foto: JUAN MEDINA Vis mere Lavaen er strømmet ned fra vulkanens vestlige side med kurs mod havet siden 19. september, hvor vulkanen Cumbre Vieja gik i udbrud. Foto: JUAN MEDINA

I den forgangne uge var flere vulkanologer og eksperter ude at observere Cumbre Vieja, og her lød meldingen, at vulkanudbruddet havde taget til, og at vulkanen kun er blevet »meget mere aggressiv«.

På nuværende tidspunkt fraråder Udenrigsministeriet ikke rejser til La Palma, men de opfordrer folk til at holde sig orienteret om udbruddet samt følge de lokale myndigheders anvisninger.

Der er foreløbigt ikke rapporteret om nogen dødsfald eller tilskadekomne efter vulkanudbruddet på La Palma.