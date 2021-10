Det er snart tre uger siden, at vulkanen på den spanske ø, La Palma, gik i udbrud. Men ifølge eksperter er der ingen tegn på, at aktiviteten er ved at aftage.

Det skriver det amerikanske medie AP.

Det strømmer fortsat ud med rødglødende, glohed lava fra vulkanen Cumbre Vieja på den spanske ø La Palma, som begyndte den 19. september.

Her er over 6.000 mennesker blevet evakueret, og mere end 800 bygninger er ødelagt, herunder skoler, kirker og huse.

Men der er endnu ikke udsigt til, at udbruddet er ved sin ende. Tværtimod.

En gruppe eksperter og vulkanologer har observeret vulkanudbruddet henover weekenden, og her lyder meldingen, at vulkanudbruddet i stedet har taget til indenfor det seneste døgn.

For selvom der var få dage i forgangne uge, hvor det virkede til, at aktiviteten var nedadgående, har Miguel Ángel Morcuende, som er teknisk direktør hos vulkanberedskabet Involcan på De Kanariske Øer, nu fortalt til AP, at vulkanen desværre er blevet »meget mere aggressiv«.

Tirsdag aften nåede lavaen fra vulkanen desuden Atlanterhavet, og det fik myndighederne til at sende en advarsel ud om risiko for eksplosioner og giftige gasser.

De spanske myndigheder har da også erklæret La Palma for et katastrofeområde, hvilket betyder, at den spanske regering nu har tildelt den katastroferamte ø økonomiske hjælpepakker, således at øen kan blive genetableret.

Der er hidtil ikke rapporteret om nogle dødsfald eller tilskadekomne efter vulkanudbruddet på La Palma.