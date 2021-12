Den amerikanske øgruppe Hawaii står lige nu over for et voldsomt uvejr.

På grund af en storm, der forventes at vare indtil tirsdag, varslede National Weather Service (NWS) i Honolulu, at øerne kan opleve »katastrofale oversvømmelser«.

På øen Maui er der, ifølge NWS, allerede faldet mere end 30 centimeter regn det seneste døgn. Det skriver CNN.

Og regnvejret forventes ikke at klare op - tværtimod. Vejrudsigterne forudser, at der fortsat vil falde mellem 25 og 38 centimeter regn de næste 24 timer, mens nedbøren i særlige områder spås til at nå op på 63 centimeter.

På baggrund af det tiltagende uvejr erklærede Hawaiis guvernør, David Ige, mandag undtagelsestilstand på ferieøerne.

I et tweet har han desuden meddelt, at erklæringen tillader brugen af midler 'til at støtte statens og amtets indsats for at sørge for hurtig og effektiv lindring af lidelser, skader og tab forårsaget af oversvømmelser og andre følger af kraftig regn'.

Som følge af de kraftige regnskyl forventes der at forekomme jordskred, og flere veje på øerne kan risikere at blive lukket grundet naturkatastrofer, hvilket i værste fald kan afskære borgere fra lokalsamfundet.

Ifølge NWS kan den enorme mængde nedbør resultere i, at affald fra vandløb vil tilstoppe broer og tagrender, som vil udmunde sig i farlige oversvømmelser.