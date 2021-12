Efter nattens skyderi i Herlev er én person afgået ved døden, mens den andens tilstand betegnes som stabil og uden for livsfare.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Københavns Vestegns Politi har siden klokken et i nat været talstærkt i området omkring Krebsdammen og koncentreret sin indledende efterforskning her.

En hundepatrulje fandt omkring klokken tre i nat på et grønt område ved Krebsdammen en yngre mand, der var dræbt med skud. Han er tirsdag formiddag identificeret som en mand i 20'erne, og de pårørende er endnu ikke underrettet.

Derudover er der tale om en 25-årig mand, som er blevet ramt af skud i hovedet. Han bliver aktuelt hospitalsbehandlet. Hans tilstand betegnes lige nu som stabil og uden for livsfare.

I området ved Krebsdammen holdt desuden en sort Skoda Roomster personbil, som politiet forbinder med sagen.

Bilen er stjålet nær Roskilde den 1. december og Københavns Vestegns Politi søger vidner, der måtte have set bilen siden – fx parkeret et sted – eller op til hændelsen i nat.

»Vi arbejder lige nu intensivt på at klarlægge hændelsesforløbet, og derfor hører vi gerne høre fra vidner, som har bemærket noget omkring Krebsdammen omkring 1-tiden. Vi er også interesseret i oplysninger om den sorte Skoda, som kan være set i Herlev-området efter midnat eller være set et andet sted i løbet af den sidste uges tid,« siger efterforskningschef og politiinspektør Michael Hellensberg, Københavns Vestegns Politi.

Politiinspektøren tilføjer, at hændelsen bliver efterforsket ud fra, at der meget vel kan være en sammenhæng med de seneste skyderier i Storkøbenhavn. Han understreger dog samtidig, at der efterforskes bredt for at klarlægge det præcise hændelsesforløb og motiverne bag.

Opdateres...