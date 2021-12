Gråt. Koldt. Ret blæsende. Og med risiko for sne eller slud.

Denne tirsdag byder på klassisk dansk vintervejr – med de udfordringer, som plejer at følge med.

»Der kommer lidt let drys fra oven hist og her. Ikke de store mængder,« siger vagthavende meteorolog ved DMI, Anna Christiansson.

Til gengæld er der risiko for nedbør over hele landet – og hele dagen.

Temperaturen vil hele dagen ligge mellem frysepunktet og tre graders varme, så nedbøren kan både falde som sne, slud og regn.

Det vinterlige vejr får DMI's vagthavende meteorolog til at komme med en advarsel til danskerne.

»Der er risiko for rim- og isglatte veje over hele landet,« siger Anna Christiansson.

Hun tilføjer, at vejtemperaturen ligger lige over frysepunktet, så de steder, hvor der falder nedbør, kan det hurtigt blive glat.

»Tag af sted i god tid og kør efter forholdene,« lyder opfordringen fra Anna Christiansson.

Hun anbefaler også, at man husker båd hue, vanter, halstørklæde og de forede vinterstøvler.

For vinden bliver let til frisk vind fra sydøst – ved kysterne op til hård – og vil være let tiltagende i løbet af dagen.

Det betyder, at det såkaldte kuldeindeks når på helt ned til syv minusgrader ved kysterne og tre minusgrader inde i landet.

»Så det vil føles rigtig koldt derude,« siger hun.

Vejrguderne har fordelt ikke sol, men skyer og vind nogenlunde lige mellem de fire store byer denne tirsdag.

København

»Fra morgenstunden er der lidt sne og slud i luften,« siger Anna Christiansson.

Også resten af dagen er der mulighed for en smule nedbør, der kan falde som både sne, slud og regn.

Odense og Aalborg

Umiddelbart ser det ud til, at Odense og Aalborg får mindst sne og slud, om end der er mulighed – eller risiko, om man vil – for lidt hvidt drys over hele landet.

Temperaturer lige over frysepunktet hele dagen.

Aarhus

Ud på aftenen ser det ud til, at aarhusianerne får lidt mere nedbør end indbyggerne i de tre andre store byer. Ellers er vejret det samme: Gråt, skyet og med temperaturer lige over frysepunktet.

Natten til onsdag bevæger en ny front sig over Danmark fra sydvest – så dagen i morgen ser ud til at byde på mere af det samme. Med streg under mere.

»Der vil komme mere nedbør end i dag (tirsdag, red.), og det vil opleves som mere sammenhængende,« siger Anna Christiansson og tilføjer, at nedbøren kan falde som både regn, slud og sne.

I løbet af morgenen vil fronten trække ind over resten af landet fra sydvest, så det vil nok være en god idé at tage lidt tidligere afsted, hvis du skal på arbejde eller lignende onsdag morgen.