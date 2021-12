Interessen for aktiesparekonti vokser fra dag til dag.

På trods af, at populariteten blandt danskerne ikke kan måle sig med vores nabolande, er befolkningen altså ved at komme efter det. Det skriver Finans.

På trods af, at investeringenkontoen, der - blandt andet - skal gøre det nemmere at investere din opsparing i aktier, fik en hård medstart, er der nu ifølge tal fra VP Securities, oprettet omkring 200.000 aktiesparekonti på dansk jord.

Det er ikke meget ved siden af de 800.000 konti, der var oprettet i Norge, da 2020 løb på hæld - men det er en start, og for tiden er der fart på.

På blot en uge har Nordnet oprettet mere end 21.000 aktiesparekonti, efter de lancerede muligheden 23. november.

»Vi besluttede at tilbyde aktiesparekontoen, da beløbsgrænsen sidste år blev hævet til 100.000 kroner. Vi kan mærke, at mange er interesserede, men det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi mener, at politikerne bør hæve beløbsgrænsen yderligere,« fortæller landedirektør for Nordnet, Anne Buchardt, til Finans.

Hun henviser særligt til de føromtalte nabolande, når hun beder politikerne hæve beløbsgrænsen. Der er nemlig ikke noget loft i hverken Norge eller Sverige, mens Finlands indskudsloft, på hvad der svarer til 370.000 danske kroner, er noget højere end det nuværende danske.

Men Anne Buchardt må formentligt se langt efter en yderligere vækst på beløbsgrænsen, eftersom et flertal i Folketinget nedstemte muligheden tilbage i juni.