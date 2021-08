Grækenland har i dagevis været plaget af voldsomme skovbrande. Og det ser ikke ud til at få en ende lige med det første.

Senest har en voldsom brand sendt omkring 600 personer på flugt fra deres hjem på øen Evia, der ligger nord for Athen, der ligeledes er hårdt presset af skovbrande. I det hele taget er situationen kritisk flere steder.

Billederne fra evakueringen af Evia, som er den næststørste ø i Grækenland efter Kreta og ligger lige nord for Athen ud for det græske fastland, er nærmest blevet ikoniske for krisen i landet.

Gennem efterhånden flere uger har dele af Grækenland været hårdt plaget af temperaturer over 40 grader, som har skabt knastøre forhold.

Det har været grobund for enorme brande på kendte ferieøer som Rhodos og Samos.

Og i disse dage er det områderne omkring hovedstaden Athen, som er hårdt ramt af brande.

Men billederne her i artiklen stammer fra Evia.

Her måtte omkring 600 personer – inklusiv børn og ældre – evakueres med al hast med en færge, da andre flugtveje var afspærret.

Folk på vej om bord på en færge på den græske ø Evia, hvor skovbrande hærger. Foto: NICOLAS ECONOMOU Vis mere Folk på vej om bord på en færge på den græske ø Evia, hvor skovbrande hærger. Foto: NICOLAS ECONOMOU

Og billederne om bord på færgen på vej mod sikkerhed minder da også mest af alt om en Hollywood-thriller.

De er blevet fanget om bord på færgen og delt videt og bredt på sociale medier.

De voldsomme billeder kan ses i tweetet indlejret her i artiklen.

Øen Evia har allerede oplevet brande, som har hærget byer på øen.

Απίστευτες εικόνες από πλοίο στη Λίμνη Ευβοίας που απομάκρυνε κόσμο από τις ακτές όπου έφτασε η μεγάλη πυρκαγιά την Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021.

Βίντεο Stavros Dev pic.twitter.com/bSrb7BbfEu — meteo.gr - Ο καιρός (@meteogr) August 6, 2021

Og en beboer i byen Kourkoloi på Evia har fortalt til BBC, hvor slemt det stod til:

»Det er en katastrofe, alt i landsbyen brændte,« lød den korte, triste besked.

Den græske premierminister, Kyriakos Mitsotakis, er ikke i tvivl om, hvorfor landet er så hårdt ramt.

»Hvis der er nogen, som tvivler på, at klimaforandringer er ægte, så er de velkomne til at komme her og se intensiteten af det fænomen, der finder sted her.«

En helt udbrandt landsby på den græske ø Evia. Foto: LOUISA GOULIAMAKI Vis mere En helt udbrandt landsby på den græske ø Evia. Foto: LOUISA GOULIAMAKI

Det er ikke kun Grækenland, som er hårdt ramt af skovbrande og tårnhøje temperaturer.

Også nabolandet Tyrkiet har oplevet den ene katastrofe efter den anden de seneste uger.

Det gælder blandt andet området omkring Mamaris og områder ikke langt fra den populære Antalya-bugt.

Her har brande hærget i ugevis, mens beredskab har kæmpet forgæves.

Familier måtte flygte fra deres hjem på den græske ø Evia, da enorme brande nærmede sig. Foto: NICOLAS ECONOMOU Vis mere Familier måtte flygte fra deres hjem på den græske ø Evia, da enorme brande nærmede sig. Foto: NICOLAS ECONOMOU