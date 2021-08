Hun startede med at være utrolig bange for at blive vaccineret mod corona og ville ikke stikkes.

Hvad Danni Coombs ikke vidste var, at hendes frygt ville ende fatalt for hende. Det skriver News.com.au.

Den 25-årige mor til tre blev nemlig smittet med corona, og herefter blev hun hurtigt meget syg.

Så syg, at hun måtte hastes til hospitalet.

Hun var dog skeptisk overfor coronavirussen, som hun var blevet smittet med, men kun et par dage senere døde Danni Coombs på tragisk vis af corona.

Den 15. juli helt præcist.

Det har nu fået de pårørende til at stå frem med historien i håb om at opfordre andre til at blive vaccineret mod corona.

»Selvom hun blev så syg, at hun måtte på hospitalet, troede alle, at hun ville komme igennem det, da hun var ung,« siger Danni Coombs' tante, Kelly.

Ifølge tanten havde Danni Coombs andre sygdomme, men hun er stensikker på, at niecen vil have overlevet, hvis hun var blevet vaccineret.