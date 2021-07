Mindst 650 hjem er skyllet væk. Det samme gælder adskillige broer.

Nøjagtig som i Kina og dele af Europa er Rusland i disse dage hårdt ramt af nedbør. Og i Uryum – knap 6000 kilometer fra Moskva – havde vandmængderne nær kostet en lastbilchauffør livet.

En video optaget af et øjenvidne viser, hvordan en mindre lastbil kommer kørende mod en bro bygget af træ.

I et forsøg på at krydse floden begiver chaufføren sig ud på broen, der lader til i forvejen at kæmpe med mod de øgede vandmasser.

Halvvejs ude kollapser broen, og lastbilen forsvinder under vandets overflade, som du kan se i videoen øverst i artiklen.

Ifølge Sky News overlevede chaufføren. Modsat lastbilen og broen.

Broen ved Uryum er langt fra den eneste, der er kapituleret som følge af vejrets hærgen.

De seneste uger har regioner på skift været ramt af voldsomme mængder regn.

For omtrent måned siden var det Moskva, der kæmpede med voldsomt nedbør.

Natten til lørdag gik sirenerne således i gang i den sydrussiske region Sochi, da floderne flød over og oversvømmede blandt andet en motorvej.

Det er anden gang på en måned, det sker.

Også den transsibiriske jernbane har lidt under regnen. Flere steder har vandet forvoldt store skader – heriblandt på en bro.

Yderligere fem vejbroer meldes at være blevet skyllet væk af vandstrømmen.