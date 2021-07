Mens pornografien herhjemme blev sat fri i 60erne, er den stadig syndig og strafbar i Indien.

Netop derfor sidder en flamboyant indisk rigmand, som i øvrigt er gift med en af Bollywoods største stjerner, i skrivende stund fængslet.

Sigtet for at have spillet en nøglerolle i en omfattende produktion af pornografi, hvor unge kvinder angiveligt er blevet snydt og tvunget til at medvirke.

Indisk politi rykkede således tirsdag ud til 45-årige Raj Kundras Mumbai-residens og anholdt ham. Rigmandens advokat mener, at anholdelsen var ulovlig. Ikke desto mindre har hans klient siddet fængslet siden.

Raj Kundra er gift med Bollywood-stjernen Shilpa Shetty. Foto: Mike Cassese Vis mere Raj Kundra er gift med Bollywood-stjernen Shilpa Shetty. Foto: Mike Cassese

Efterforskningen af sagen startede i februar, da Mumbais politi på baggrund af et anonymt tip rykkede ud til en lille bungalow lidt nord for storbyen.

Her konstaterede betjentene, at der sad to personer i en sofa og »opførte sig utugtigt«, mens en kvinde filmede dem.

Mobiler, bærbare computere og kameraer blev straks beslaglagt, mens fem personer blev tilbageholdt og én kvinde, der angiveligt var der mod sin vilje, blev befriet,

Siden den dag i februar er i alt ni personer blevet anholdt. Blandt de fængslede er foruden Raj Kundra, der menes at være god for omtrent 3,4 milliarder kroner, også en skuespiller, en producer og en virksomhedsleder.

Ifølge sigtelserne skulle de i samarbejde have lokket unge kvinder med skuespillerdrømme til at have deltaget i pornografiske videoer.

»Nye og aspirerende skuespillerinder blev lokket af de mistænkte, der lovede dem roller i kortfilm og web-serier,« forklarer politikommissær Milind Bharambe.

Optagelserne, der angiveligt blev skudt i lejede bungalows, blev dernæst offentliggjort på forskellige apps med over 400.000 abonnenter, som så kunne betale mellem 200 og 400 rupi – mellem 17 og 34 kroner – for at få adgang til materialet.

Politiet mistænker, at netop Raj Kundras virksomhed står bag distributionen af videoerne.

Raj Kundra har fanget på et billede i forbindelse med sin anholdelse. Foto: - Vis mere Raj Kundra har fanget på et billede i forbindelse med sin anholdelse. Foto: -

Han skulle – ifølge politiet – have solgt en pornoapp kaldet Hot Shots til en britisk virksomhed ved navn Kenrin for at omgå indisk lovgivning.

»Selvom Kenrin har base i London, er produktionen af indhold, driften og regnskabet varetaget af Kundras virksomhed Viaan,« forklarer politikommissær Milind Bharambe.

Netop virksomheden Viaans kontor i Mumbai blev ransaget tirsdag i forbindelse med anholdelsen af Raj Kundra.

Her blev der ifølge politiet beslaglagt både pornografiske videoer, chatsamtaler, mails og regnskabspapirer.

Selv nægter Raj Kundra sig skyldig, men skulle han blive dømt, risikerer han op til syv års fængsel.

Indisk lovgivning forbyder nemlig offentliggørelse og transmission af 'utugtigt' materiale – herunder pornografi.

Alligevel trives branchen i landet. Faktisk er inderne ifølge en opgørelse lavet af Pornhub nummer tre på listen, når det kommer til forbrug af pornografi.

Befolkningen er kun overgået af amerikanerne og briterne.