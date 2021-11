Det kan gå frygtelig galt, hvis man ramler ned i et vandbassin, der er lavet i en frugtplantage. I hvert fald hvis man er en thailandsk vild elefant.

For sådan en blev det dødeligt. Den blev nemlig fundet druknet i en dam i en durian-plantage i det sydlige Thailand, onsdag nat.

Ansatte i skovvæsenet måtte bruge en rendegraver, for at løfte det tunge dyr op af den store dam, Først måtte de dog tømme halvdelen af dammen for vand. Det skriver avisen Bangkok Post.

I begyndelsen havde de ikke held med deres foretagende. Rebet, som de havde bundet på rendegraverens arm og rundt om den to tons tunge elefant, brækkede simpelthen.

Afgrøden durian Durian er en frugt, der gror i Sydøstasien. Den har omtales også som 'frugternes konge'. På mange hoteller og andre offentligt tilgængelige bygninger i Sydøstasien skiltes der med, at det er forbudt at medbringe durian på området Den har en gennemtrængende lugt, der så stærk, at den kan sprede sig til alle rummene i en bygning. Det er forbudt af medbringe en durian i offentlige transportmidler og ombord på fly.

Holdet gjorde et nyt forsøg. Denne gang med et stærkere reb og det var, hvad der skulle til. Den døde hanelefant blev løftet op på fast jord, fortæller Natthaphon Prampoon, der er fungerende distriktschef i området Nop Phi Tham.

Elefanten havde stødtænder, der var halvanden meter lange, og den mistede livet natten til torsdag. Farmeren, der dyrkede durian, var den, der fandt det store dyr, og han informerede straks skovvæsenet.

Myndighederne tror, at elefanten sandsynligvis kom fra den nærliggende skov på jagt efter føde.

Den blev tiltrukket af vandet og faldt i, mens den drak en tår, da den ikke kunne komme op igen.

Veterinærer undersøgte torsdag den døde elefant, og de fjernede dens stødtænder, som bliver udstillet i et museum. Munke blev tilkaldt for at udføre en religiøs ceremoni.

Natthaphon Prampoon sagde, at han ville tale med myndighederne for at finde ud af, hvordan man bedst kunne sikre vandhullerne mod, at elefanter falder ned i dem.

De er jo udgravet, for at skaffe vand til bøndernes afgrøder – ikke til at drikke for de megastore dyr.