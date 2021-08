En lidt uheldig og pinlig situation er hændt for den britiske coronavaccine-skeptiker Piers Corbyn.

I en video bliver det nemlig afsløret, hvordan han takkede ja til brun kuvert med hele 87.500 danske kroner i for ikke længere at tale kritisk om AstraZeneca-vaccinen.

Men det hele var et fupnummer med skjult kamera lavet af youtuberne Josh Pieters og Archie Manners, der foregav at være AstraZeneca-aktionærer, der ville forhindre dårlig omtale af vaccinen. Det skriver INews.

Det fandt Piers Corbyn dog først ud af, da han kom hjem og åbnede kuverten, hvori der lå legetøjspenge. Det fik ham efter sigende til at bryde ud i latter, men da videoen, hvori han accepterede penge, efterfølgende blev lagt ud på nettet, forsvandt smilene fra Corbyns læber.

For han har udtalt, at videoen er misvisende, og han mener ikke selv, han har sagt ja til at tale mindre dårligt om vaccinen.

Den 74-årige Corbyn – som er bror til den tidligere leder af det store britiske parti Labour, Jeremy Corbyn – har endda lavet sin egen video som modsvar, og her fortæller han, at youtubernes video er et forsøg på at få ham til at fremstå på en bestemt måde.

»Videoen er blevet redigeret meget med urigtige kommentarer og undlader andre udsagn. Jeg udtalte til de her bedragere, at coronavacciner er farlige, og at jeg ikke ville ændre min synspunkt.«

At det netop er Piers Corbyn, de to youtubere har udset sig, handler formentlig om, at han det seneste stykke tid har været i gang med en stor 'stop new normal'-kampagne (red. stop det nye normale), hvor han taler mod nedlukning af samfundet, masker og ikke mindst vacciner og vaccinepas under pandemien.