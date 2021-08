En ny datingkultur er opstået i kølvandet på corona.

»Jeg tør ikke komme ud.«

Sådan lyder ordene fra Marianne Nørgaard, der kun har været på én enkelt date, siden Danmark lukkede ned i marts 2020. Det er ikke, fordi Marianne Nørgaard ikke får tilbud om at komme på dates, men fordi hun får kolde fødder og ender med at aflyse dem.

»Jeg er blevet mere usikker på mig selv, og mine sociale kompetencer er blevet rustne,« fortæller den 35-årige kvinde, som bor i Lindeballe tæt på Billund.

Det er sådan, Marianne Nørgaard beskriver, hvordan corona har påvirket hendes datingliv i negativ retning. Før pandemien brød ud, var hun nemlig en kvinde, der ikke holdt sig tilbage.

»Jeg var typen, der deltog i diverse arrangementer. Jeg ville helst ikke gå glip af noget,« fortæller hun til B.T.

Men i dag er situationen en anden.

»Det er en ny verden for mig. Jeg er blevet mere indelukket, og jeg er simpelthen bange for at lukke folk ind i mit liv,« fortæller hun.

Jeg er blevet mere usikker Marianne Nørgaard

Marianne Nørgaards oplevelse taler ind i en ny tendens, som kaldes FODA, der er forkortelsen for Fear of Dating Again, hvor flere personer oplever udfordringer ved at date, efter corona kom til Danmark. Effekten står i kontrast til den tendens, der var udbredt før corona, nemlig oplevelsen af FOMO (Fear of Missing Out). Det skriver New York Post.

Marianne Nørgaard er vant til at møde nye mennesker, når hun går i byen eller er ude blandt folk. Derfor har det været svært for hende at navigere online.

»Jeg er blevet mere usikker. Man skal tage stilling til så mange ting online, som ofte kommer mere naturligt ved et fysisk møde.«

Det underbygges blandt andet af en nyere undersøgelse fra det amerikanske datingmedie Match, som viser, at 38 procent af singlerne i Amerika er nervøse for deres sociale kompetencer, når de skal på date.

vvvv vvvv

»Det er i mødet med mennesker, jeg kan mærke, om der er kemi, og de møder savner jeg.«

For den 35-årige jyde har corona medført flere forandringer.



»Mange af de steder, jeg plejede at tage hen, er lukket nu, og jeg har faktisk ikke rigtig været ude blandt folk, hverken på café eller i biografen, som jeg plejer at nyde.«

På trods af omstændighederne ser hun lysere på fremtiden, i takt med at flere danskere bliver vaccineret.

»Jeg ved ikke, hvornår jeg bliver klar til at date igen, men jeg håber det, især nu hvor det hele gradvis bliver mere normalt igen,« afslutter Marianne Nørgaard.