Brittany Commisso er ikke i tvivl.

»Det, han gjorde mod mig, var en forbrydelse. Han brød loven,« siger hun.

En tidligere assistent, som har anmeldt New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, til politiet for at befamle hende, står nu offentligt frem for første gang. Det gør hun i et interview med CBS-programmet 'This Morning'.

Programmet sendes først mandag, men et interviewbid er allerede offentliggjort, og her fremgår det, at Brittany Commisso ønsker, at guvernøren 'skal holdes ansvarlig'.

I et interview med CBS-journalist Jericka Duncan (til højre) svarer Brittany Commisso (til venstre) på spørgsmål om hendes anklager mod guvernør Andrew Cuomo. Uncredited/Ritzau Scanpix Vis mere I et interview med CBS-journalist Jericka Duncan (til højre) svarer Brittany Commisso (til venstre) på spørgsmål om hendes anklager mod guvernør Andrew Cuomo. Uncredited/Ritzau Scanpix

Her fortæller hun også om, hvordan Andrew Cuomos overgreb begyndte, da hun ankom til hans guvernørbolig sidste år som en del af sit arbejde.

Hun fortæller, hvordan guvernørens modtagelse hurtigt udviklede sig til berøringer under trøjen og kys på munden.

»Jeg sagde ikke noget. Jeg sagde ikke noget, mens det stod på,« siger Brittany Commisso i interviewet ifølge New York Post:

»Folk forstår ikke, at det er guvernøren for New York. Der er betjente uden for hans hus – og de er der ikke for at beskytte mig. De er der for at beskytte ham.»

CBS THIS MORNING EXCLUSIVE: The aide who accused NY Gov. Cuomo of groping her speaks publicly for the first time: "What he did to me was a crime," Brittany Commisso tells @CBSThisMorning & @timesunion. "He broke the law." Watch Monday at 7a, only on CBS. https://t.co/W9SGPNSf1S pic.twitter.com/kRulD0ViUD — CBS This Morning (@CBSThisMorning) August 8, 2021

Hun har fortalt efterforskere, at Andrew Cuomo rørte ved hendes bryster ved en enkelt lejlighed, ligesom han angiveligt aede hende på ryggen, mens han tog et billede. Lejlighedsvise kram og kys på kinden eskalerede, da han en gang vendte hovedet og kyssede hende på læberne.

Brittany Commisso er en af i alt 11 kvinder, hvis anklager mod toppolitikeren om seksuelle krænkelser og sexchikane er beskrevet i en rapport fra New Yorks justitsminister, Letitia James, som blev offentliggjort for nylig. Her optræder hun bare som 'assistent nummer et'.

Flere af kvinderne er ansatte eller tidligere ansatte i den 63-årige Cuomos administration.

Ingen af kvinderne har hidtil anmeldt guvernøren til politiet, men det har Brittany Commisso gjort i sidste uge.

Andrew Cuomo er guvernør i staten New York. Foto: JOHANNES EISELE Vis mere Andrew Cuomo er guvernør i staten New York. Foto: JOHANNES EISELE

»Guvernøren må stå til ansvar,« siger hun i det nye interview.

Ifølge politidirektør i Albany Craig Apple risikerer Andrew Cuomo at blive anklaget for mindre lovovertrædelser i sagen.

Den demokratiske politiker har gentagne gange benægtet at have rørt kvindelige medarbejdere upassende, siden sagerne begyndte at pible frem tidligere på året.

Ligeledes har han afvist at træde tilbage trods opfordringer fra blandt andre præsident Joe Biden.

Cuomo risikerer dog at blive fjernet fra embedet med magt. Således har et retsudvalg under delstaten New York planlagt et møde mandag klokken 9.30 lokal tid. Her skal lovgivere tage stilling til muligheden for at indlede en rigsretssag mod Cuomo. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.