Gruopvækkende videoer af et amerikansk militærfly, der lettede fra lufthavnen i Kabul, gik mandag aften verden rundt.

På billederne kan man se nogen eller noget falde fra stor højde, da flyet lettede.

Flere medier, herunder The Guardian, har skrevet, at det efter alt at dømme var blinde passagerer, der styrtede i døden fra det amerikanske militærfly.

Nu har det amerikanske justitsministerium indledt en undersøgelse af sagen.

En enhed under ministeriet, Office of Special Investigations (OIS), gennemgår nu alle tilgængelige oplysninger om C17-flyet, der forlod Hamid Karzai International Airport i Kabul den 16. august og om mulige tab af menneskeliv.



Undersøgelsen inkluderer videodokumentation og også kilden til videoopslagene på de sociale medier, udtaler talskvinde Ann Stefanek i det amerikanske luftvåben i en e-mail til mediet Air Force Times.

Det amerikanske luftvåben, U.S. Air Force, bekræftede tirsdag, at der er fundet menneskelige legemsrester omkring det pågældende flys landingsstel.

Det amerikanske transportfly fragtede ifølge Air Force Times udstyr, der skulle bruges i forbindelse med evakueringen fra Kabul.

»Før besætningen kunne aflevere lasten blev flyet omringet af hundredvis af afghanske civile,« siger Stefanek.

Hun tilføjer, at besætningen på flyet på grund af den tilspidsede sikkerhedssituation valgte at lette så hurtigt som muligt.

Mandag skrev Washington Post, at piloterne på flyet opdagede, at der kunne være mennesker på flyets yderside, da de ikke kunne få landingshjulene op efter take off.

Etter dette foretog flyet en nødlanding i Qatar.